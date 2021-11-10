أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022

التحلي بالحكمة المالية واحدة من أهم الجوانب التي تجعلك رئيس نادي ناجح، كذلك الأمر في لعبة فوتبول مانجر 2022.

وإذا كان فريقك يمر بأزمة مالية ولن تتمكن من التعاقد مع لاعبين بأسعار عالية في فوتبول مانجر 22، فسيتوجب عليك البحث بطريقة مختلفة من أجل تعزيز فريقك.

والخبر الجيد أن تلك الطريقة يوجد بها العديد من النجوم يمكن الاستفادة منهم في فريقك، وسيقدم لك موقع جول أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22..

أفضل الحراس يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

الاسم العمر المركز الجنسية ويلي كابايرو 39 GK الأرجنتين كارلوس آباد 26 GK إسبانيا أندير بارداجي 26 GK إسبانيا عبدولاي ديالو 29 GK السنغال ناتان كريميليو 21 GK فرنسا بيتو 39 GK البرتغال

حراس المرمى الجيدون هم سلعة ثمينة ولكن للأسف لا يوجد الكثير من حراس المرمى من الطراز العالمي الذين انتهت عقودهم في فوتبول مانجر.

وبالرغم من هذا فمثلًا ويلي كابايرو حارس مرمى تشيلسي السابق، متواجد في القائمة سيمكن الاستفادة منه لموسم أو اثنين قبل اعتزاله.

أفضل المدافعين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

اللاعب العمر المركز الجنسية إليكيام مانجالا 30 DC فرنسا ماتيو موساشيو 30 DC الأرجنتين نيفين سوبوتيتش 32 DC صربيا سيدني 31 DC البرازيل فابيو كوينتراو 33 DL / WBL / AMRLC البرتغال نيل تايلور 32 DL / WBL ويلز داني ألفيش 38 DR / WBR / MRC البرازيل إيفان 27 DR / WBR إسبانيا أحمد المحمدي 33 DR / WBR / MR مصر

متاح ضمن قائمة المدافعين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان، داني ألفيش أسطورة برشلونة السابق، ويمكن الاستفادة منه مع فريقك بسبب خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وكذلك مانجالا وموساشيو يمكن الاستفادة منهم مع فريقك لفترة ليست بالقليلة، كذلك الأمر مع البرتغال المخضرم لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو، وأحمد المحمدي الذي انتهى عقده مع أستون فيلا.

أفضل لاعبي خط الوسط الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22

اللاعب العمر المركز الجنسية جاك ويلشير 29 DM / AMRLC إنجلترا ليوبومير فيسا 32 DM صربيا نايجل دي يونج 36 DM هولندا جاك رودويل 30 DC / DM إنجلترا باولينيو 33 DM / AMC البرازيل نبيل بن طالب 26 DM الجزائر دييجو بيروتي 33 AMRLC الأرجنتين روبي باردي 29 DL / WBL / AML آيرلندا جيوفاني دوس سانتوس 32 AMRLC / FC المكسيك أوسكار روميرو 29 AMRLC باراجواي جاستون راميرز 30 AMRLC / FC أوروجواي سيبستيان جيوفينكو 34 AMLC / FC إيطاليا حاتم بن عرفة 34 AMRC / FC فرنسا كيفين ميراليس 33 AMRLC بلجيكا

هناك الكثير من لاعبي خط الوسط المجانيين في فوتبول مانجر 22 والذين لا يزالون قادرين على الظهور بمستوى جيد لفريق في أحد الدوريات الدوريات الكبرى.

وعلى رأسهم جاك ويليشير لاعب آرسنال السابق، والذي يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب الإنجليزية يمكنه مساعدتك إن كان فريقك يشارك في البريمرليج، وكذلك البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا مع الأهلي السعودي.

ويمكن الاستفادة من لاعبين لديهم خلفية دولية مثل دييجو بيروتي، أو جاستون راميرز، أو لاعب الهلال السعودي السابق جيوفينكو.

أفضل المهاجمين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022

اللاعب العمر المركز الجنسية كارلوس تيفيز 37 AMC / FC الأرجنتين فيرناندو لورينتي 36 ST إسبانيا سيرخيو دياز 23 AMC / FC باراجواي آندي كارول 32 ST إنجلترا جراتسيانو بيلي 36 ST إيطاليا ويليفريد بوني 32 ST ساحل العاج جوسيبي روسي 34 ST إيطاليا

ربما يقترب كارلوس تيفيز من عامه الأربعين، ولكنه لازال قادرًا على تقديم شيئًا ما يساعد فريقك، كما أظهر زملائه السابقين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.

وما رأيك أن تمنج أندي كارول فرصة أخرى في الملاعب الإنجليزية والاستفادة من مهاجم ليفربول السابق الذي دمرته الإصابات، أو الاعتماد على خط هجوم إيطالي بقيادة الثنائي بيلي وجوسيبي روسي.