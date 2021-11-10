أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022
التحلي بالحكمة المالية واحدة من أهم الجوانب التي تجعلك رئيس نادي ناجح، كذلك الأمر في لعبة فوتبول مانجر 2022.
وإذا كان فريقك يمر بأزمة مالية ولن تتمكن من التعاقد مع لاعبين بأسعار عالية في فوتبول مانجر 22، فسيتوجب عليك البحث بطريقة مختلفة من أجل تعزيز فريقك.
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والخبر الجيد أن تلك الطريقة يوجد بها العديد من النجوم يمكن الاستفادة منهم في فريقك، وسيقدم لك موقع جول أفضل اللاعبين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22..
أفضل الحراس يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22
الاسم
العمر
المركز
الجنسية
|ويلي كابايرو
|39
|GK
|الأرجنتين
|كارلوس آباد
|26
|GK
|إسبانيا
|أندير بارداجي
|26
|GK
|إسبانيا
|عبدولاي ديالو
|29
|GK
|السنغال
ناتان كريميليو
|21
|GK
|فرنسا
|بيتو
|39
|GK
|البرتغال
حراس المرمى الجيدون هم سلعة ثمينة ولكن للأسف لا يوجد الكثير من حراس المرمى من الطراز العالمي الذين انتهت عقودهم في فوتبول مانجر.
وبالرغم من هذا فمثلًا ويلي كابايرو حارس مرمى تشيلسي السابق، متواجد في القائمة سيمكن الاستفادة منه لموسم أو اثنين قبل اعتزاله.
أفضل المدافعين يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22
اللاعب
العمر
المركز
الجنسية
|إليكيام مانجالا
|30
|DC
|فرنسا
|ماتيو موساشيو
|30
|DC
|الأرجنتين
|نيفين سوبوتيتش
|32
|DC
|صربيا
|سيدني
|31
|DC
|البرازيل
فابيو كوينتراو
|33
|DL / WBL / AMRLC
|البرتغال
|نيل تايلور
|32
|DL / WBL
|ويلز
|داني ألفيش
|38
|DR / WBR / MRC
|البرازيل
|إيفان
|27
|DR / WBR
|إسبانيا
|أحمد المحمدي
|33
|DR / WBR / MR
|مصر
متاح ضمن قائمة المدافعين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان، داني ألفيش أسطورة برشلونة السابق، ويمكن الاستفادة منه مع فريقك بسبب خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.
وكذلك مانجالا وموساشيو يمكن الاستفادة منهم مع فريقك لفترة ليست بالقليلة، كذلك الأمر مع البرتغال المخضرم لاعب ريال مدريد السابق فابيو كوينتراو، وأحمد المحمدي الذي انتهى عقده مع أستون فيلا.
أفضل لاعبي خط الوسط الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 22
اللاعب
العمر
المركز
الجنسية
|جاك ويلشير
|29
|DM / AMRLC
|إنجلترا
ليوبومير فيسا
|32
|DM
|صربيا
|نايجل دي يونج
|36
|DM
|هولندا
جاك رودويل
|30
|DC / DM
|إنجلترا
|باولينيو
|33
|DM / AMC
|البرازيل
|نبيل بن طالب
|26
|DM
|الجزائر
|دييجو بيروتي
|33
|AMRLC
|الأرجنتين
روبي باردي
|29
|DL / WBL / AML
|آيرلندا
جيوفاني دوس سانتوس
|32
|AMRLC / FC
|المكسيك
|أوسكار روميرو
|29
|AMRLC
|باراجواي
|جاستون راميرز
|30
|AMRLC / FC
|أوروجواي
|سيبستيان جيوفينكو
|34
|AMLC / FC
|إيطاليا
|حاتم بن عرفة
|34
|AMRC / FC
|فرنسا
|كيفين ميراليس
|33
|AMRLC
|بلجيكا
هناك الكثير من لاعبي خط الوسط المجانيين في فوتبول مانجر 22 والذين لا يزالون قادرين على الظهور بمستوى جيد لفريق في أحد الدوريات الدوريات الكبرى.
وعلى رأسهم جاك ويليشير لاعب آرسنال السابق، والذي يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب الإنجليزية يمكنه مساعدتك إن كان فريقك يشارك في البريمرليج، وكذلك البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة السابق والذي فسخ عقده مؤخرًا مع الأهلي السعودي.
ويمكن الاستفادة من لاعبين لديهم خلفية دولية مثل دييجو بيروتي، أو جاستون راميرز، أو لاعب الهلال السعودي السابق جيوفينكو.
أفضل المهاجمين الذي يمكن التعاقد معهم بالمجان في فوتبول مانجر 2022
اللاعب
العمر
المركز
الجنسية
|كارلوس تيفيز
|37
|AMC / FC
|الأرجنتين
|فيرناندو لورينتي
|36
|ST
|إسبانيا
|سيرخيو دياز
|23
|AMC / FC
|باراجواي
|آندي كارول
|32
|ST
|إنجلترا
|جراتسيانو بيلي
|36
|ST
|إيطاليا
|ويليفريد بوني
|32
|ST
|ساحل العاج
|جوسيبي روسي
|34
|ST
|إيطاليا
ربما يقترب كارلوس تيفيز من عامه الأربعين، ولكنه لازال قادرًا على تقديم شيئًا ما يساعد فريقك، كما أظهر زملائه السابقين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.
وما رأيك أن تمنج أندي كارول فرصة أخرى في الملاعب الإنجليزية والاستفادة من مهاجم ليفربول السابق الذي دمرته الإصابات، أو الاعتماد على خط هجوم إيطالي بقيادة الثنائي بيلي وجوسيبي روسي.