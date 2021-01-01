افتقاد وميزة مبشرة .. هل استطاع محمود وحيد تعويض معلول في الأهلي؟

معلول .. الظهير الطائر للأهلي

موقف صعب وضع فيه النادي الأهلي المصري مؤخرًا بإصابة نجمه الأول علي معلول، وغيابه لفترة ليست بقليلة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في لقاء بايرن ميونخ الألماني في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث أعلن الموقع الرسمي أن غيابه سيمتد لمدة أسبوعين بعد إجراء أشعة مكان الإصابة.

علي معلول أفضل اللاعبين في الأهلي بشكل عام من الناحية الفنية لما يقدمه للفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصًة على مستوى صناعة اللعب حيث صنع 5 أهداف خلال 9 مباريات بالدوري المصري الممتاز قبل إصابته.

واضطر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لإشراك محمود وحيد الظهير الأيسر الحالي للفريق، أساسيًا في التشكيل خلال المباريات الأخيرة، حتى لا يُجبر على الدفع بأيمن أشرف وخسارته في مركز قلب الدفاع.

محمود وحيد قدم أداء جيد عند مشاركته في مباريات الأهلي الاخيرة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وخلال التقرير التالي نوضح بالأرقام ماذا قدم الثنائي خلال مشاركاتهما في المباريات الماضية.

علي معلول منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، شارك في 9 مباريات بواقع 810 دقيقة، أرسل التونسي 50 عرضية منها 15 ناجحة بنسبة 30 %، صنع 5 أهداف رائعة، واسترد الكرة في 67 مرة، وهذا يدل على دور علي معلول في الناحية الهجومية من ناحية المساهمة في الأهداف.

أما محمود وحيد والذي شارك فقط في 3 مباريات، بواقع لقاء في الدوري المصري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، حيث شارك في 265 دقيقة، أرسل 20 عرضية منها 5 عرضيات ناجحة بنسبة 25 % ولم ينجح في صناعة أي هدف، واسترد الكرة في 28 مرة خلال الـ3 مباريات.

من الممكن أن نرى أن المقارنة بين الثنائي علي معلول ولكن بالنظر إلى عدد المباريات، مازال أمام محمود وحيد كثيرًا لتقديم ما لديه للحكم عليه هل يستطيع تعويض علي معلول أم لأ؟

قد تكون أرقام محمود وحيد مبشرة إلى حد ما، ولكن على الناحية الهجومية فنجد علي معلول أشرس هجوميًا حيث صنع 5 أهداف وأحرز هدفين وحاول على مرمى الخصم في 7 مرة هذا على مستوى الدوري المصري، مقابل محمود وحيد لم يحاول أي محاولة على مرمى المنافسين.

وفي بطولة إفريقيا لم يشارك علي معلول في دور المجموعات بسبب إصابته التي لحقت به في لقاء بايرن ميونخ، وبذلك من الممكن أن نقول دفاعيًا قادرًا على تأمين دفاعات الأهلي من الناحية اليسرى قد تصل لدرجة أفضل من تواجد علي معلول لأن الاندفاع الهجومي للتونسي في بعض الأحيان يكلف الفريق الكثير من الهجمات المرتدة من خلفه، ولكن المارد الأحمر بكل تأكيد سيفتقد لجهود التونسي في الناحية الهجومية وهو ما لم يقدر وحيد على تقديمها.