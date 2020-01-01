افتتاح العام الجديد | 4 سنواتٍ عجافٍ في ريال مدريد

سجل سيء لريال مدريد مع بداية العام

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره خيتافي مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني على ملعب "ألفونسو بيريز".

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة بينما يتواجد خيتافي المركز الثالث بواقع 30 نقطة.

النادي الملكي يمتلك سجلًا قويًا أمام خيتافي ولم يخسر في آخر 11 مباراة بالديربي.

ولكن بدايات النادي الملكي في العام الجديد مؤخرًا تشكل أزمة كبيرة، ففي آخر 5 سنوات لم يعرف ريال مدريد الفوز سوى مرة واحدة فقط في عام 2017 وهي السنة التي أنهاها متوجًا بخمسة ألقاب.

وفي مطلع عام 2019 ومع المدرب سانتياجو سولاري، افتتح ريال مدريد العام بالتعادل مع فياريال بهدفين لمثلهما ثم خسر من ريال سوسيداد في "سانتياجو برنابيو" بثنائية نظيفة لتنتهي أحلامه نظريًا في المنافسة على الليجا.

أمّا 2018 ومع زين الدين زيدان، بدأ العام بالتعادل أيضًا مع سيلتا فيجو ثم خسر في "سانتياجو برنابيو" من فياريال بهدف نظيف.

في 2016، كلفت الخسارة الأولى للملكي في العام المدرب رافا بينيتيز منصبه، إذ أقيل بعد التعادل مع فالنسيا بهدفين لمثلهما.

الغريب أنّه في 2015 وبعد أن قدّم الملكي مستويات جيدة في الموسم، بدأ العام بهزيمة من فالنسيا بنتيجة 2-1 لتقل الثقة في المدرب كارلو أنشيلوتي ويخسر منصبه بنهاية الموسم ويخرج البلانكوس دون بطولات.

أما 2017، حقق ريال مدريد الفوز في الكأس على إشبيلية بثلاثية نظيفة ثم انتصر على غرناطة بخماسية نظيفة وهي أفضل انطلاقة له في العام الجديد خلال السنوات الأخيرة الماضية.

فهل يستعيد ريال مدريد ذكريات 2017 ويحقق الفوز في أول مباراة بالعام على خيتافي أم يسقط مرة أخرى كالعادة في السنوات الأخيرة؟