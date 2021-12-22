"أغلب جماهير المملكة تعشق النصر بعد ناديها"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان، أن أغلب جماهير الكرة السعودية تعشق نادي النصر بعد الفريق التي تشجعه، مشددًا على هؤلاء الجماهير لا يلامون على هذا الأمر.

دائمًا ما تكون مسألة جماهيرية الأندية في المملكة العربية السعودية محل إثارة للجدل، حيث يرى جماهير الهلال أن ناديهم الأكثر جماهيرية بالمملكة، وترى جماهير النصر أنها الأكثر انتشارًا.

عبد الله بن زنان نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكدًا على أن أغلق الجماهير تعشق نادي النصر بعد فريقها المفضل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "النصراويون كبار بأخلاقهم ومبادئهم، ولا يقبلون الظلم لأحد ويتمنون أن تكون كرة القدم منافسة عادلة والمواقف أثبتت ذلك".

الإعلامي الرياضي واصل تغريدته قائلًا: "محاولة نبذ النصر ووضعه في المكان الذي يقبع فيه غيره محاولة مكشوفة، النصر أغلب جماهير الأندية في المملكة، هو العشق الثاني بعد ناديها، ولا يلامون في عشق النصر".

▪️النصراويون كبار بأخلاقهم ومبادئهم ولايقبلون الظلم لأحد ويتمنون أن تكون كرة القدم منافسة عادلة والمواقف أثبتت ذلك ..!

▪️محاولة نبذ النصر ووضعه في المكان الذي يقبع فيه غيره محاولة مكشوفة

▪️النصر عند أغلب جماهير الأندية في المملكة هو العشق الثاني بعد ناديها ولايلامون في عشق النصر pic.twitter.com/wy8pf8IT6m — عبدالله بن زنان (@bnznan) December 22, 2021

واستعاد النصر توازنه مؤخرًا، بعد فترة من الغياب عن الانتصارات، بعد أن حقق الفوز على الهلال في ديربي الرياض بهدفين دون رد، ثم الفوز على الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف نظيف.

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النصر عاني الفترة الماضية من سوء النتائج، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، حيث تلقى هزيمتين وتعادل في مباراتين.