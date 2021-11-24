إعلامي يكشف عن مفاجأة حول علاقة الهلال بحمد الله

كشفت تقارير إعلامية، عن الفريق الجديد الذي يستعد المغربي عبد الرزاق حمد الله للانضمام له خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم فسخ التعاقد معه من جانب إدارة نادي النصر مؤخرًا.

نادي النصر أعلن عن فسخ عقده مع عبد الرزاق حمد الله مساء أمس الثلاثاء في قرار مفاجئ، وذلك لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.

الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، ألمح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، عن الفريق القادم الذي سينتقل له عبد الرزاق حمد الله.

الثقيل كتب تغريدة جاء فيها: "حمد الله في طريقه إلى نادي عاصمي"، وكتب بجوار تلك التغريدة قلبين باللونين الأزرق والأبيض.

وربط البعض بين تغريدة الثقيل والقلوب الزرقاء والبيضاء، وبين نادي الهلال المعروف عنه أنه يرتدي القميص الأزرق، وهو الأمر الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

حمدالله في طريقه إلى نادي عاصمي 💙🤍 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) November 24, 2021

يذكر أن موقع "le 360 سبور" المغربي، قد أشار إلى أن إدارة النصر قررت فسخ التعاقد مع حمد الله، بعد أن سئمت من تصرفاته، خاصة خلال الأشهر الماضية.

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الموقع المغربي أكد على أن حمد الله تظاهر في أكثر من مرة بالإصابة، بالإضافة إلى أنه تورط في تسجيل يتضمن ألفاظ نابية ضد أحد المسؤولين بنادي النصر، ولذلك تم فسخ التعاقد معه.

ويبحث حمد الله خلال الوقت الحالي عن نادي جديد ينتقل له، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، حيث متوقعًا أن يتم الإعلان عن فريقه الجديد خلال الفترة المقبلة قبل فترة الانتقالات الشتوية 2022.