يرفض الإعلامي الرياضي حمود القحطاني دعم الإعلامي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، لنادي الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن الزعيم غني برجالاته وجمهوره.

الفراج يدعم الزعيم:

بالأمس، انتصر المنتخب السعودي أمام نظيره الفيتنامي بهدف نظيف، سجله صالح الشهري، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هذا الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة 16 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

وعقب المباراة، طالب الفراج الجمهور السعودي بنبذ التعصب، والبدء في دعم الزعيم في مهمته الآسيوية.

وكتب الفراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهينا اليوم من هذه المرحلة في مشوار الأخضر ويبدأ الآن مشوار الأزرق مع نهائي 23 نوفمبر في إطار سعيهما للدفاع عن هيبة واسم بلادنا الغالية كرويًا في قارة آسيا على مختلف المستويات".

وأضاف: "اترك التعصب وقل معي: عاش المنتخب وعاش الهلال".

انتهينا اليوم من هذة المرحلة في مشوار الاخضر ويبدا الان مشوار الازرق مع نهائي 23 نوفمبر في اطار سعيهما للدفاع عن هيبه واسم بلادنا الغالية كرويا في قارة اسيا على مختلف المستويات 🇸🇦🇸🇦💙💙 اترك التعصب وقل معي : عاش المنتخب وعاش الهلال .#السعودية_فيتنام#الهلال_بوهانج pic.twitter.com/QHscpx8wIo — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 16, 2021

القحطاني يتهم الفراج بالركض خلف مصلحته:

القحطاني والمعروف بانتمائه للقلعة الزرقاء، لم يقبل تغريدة مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، في رغبة منه لاقتصار الدعم على المنتميين للزعيم فقط.

ورد حمود على تغريدة الفراج، إذ كتب: "الهلال غني برجالاته وغني بدعم جمهوره، ما وقف على برنامج وتغريدة منك ولله الحمد".

لكن الفراج أغضبه رد القحطاني ليقوم بحظره على "تويتر"، وهنا اتهمه الأخير بالركض خلف مصلحته الشخصية..

"أقولها حقيقة من يقف خلف أمجاد الهلال إداراته وإعلامه وجمهوره فقط عدا ذلك مُتسلقين مع أندية ضد أندية للمصلحة الشخصية وإنجاح برامجهم فقط".

اقولها حقيقه من يقف خلف أمجاد #الهلال إداراته و إعلامه و جمهوره فقط عدا ذلك مُتسلقين مع أندية ضد أندية للمصلحة الشخصية وإنجاح برامجهم فقط👍#حقيقه#الهلال💙 pic.twitter.com/NGM2frMqf1 — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) November 16, 2021

الزعيم يبحث عن لقبه الرابع:

الهلال يستضيف بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 من نوفمبر الجاري، بنهائي دوري الأبطال.

وكان الزعيم قد صعد بعد إقصاء جاره النصر، فيما أطاح بوهانج بجاره أولسان وحامل لقب النسخة الماضية.

هذا النهائي هو الثالث الذي يخوضه الأزرق في آخر خمس سنوات، إذ خسر لقب 2017 بالهزيمة أمام أوراوا ريدز الياباني، وفي عام 2019 ثأر من الفريق الياباني وانتصر عليه ذهابًا وإيابًا ليخطف اللقب منه.

وحال نجاح الهلال في الفوز أمام بوهانج، سيضم الكأس الرابعة له من دوري الأبطال، إذ أنه حصل على اللقب مرتين بالمسمى القديم للبطولة في التسعينات، بجانب لقب 2019.

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