إعلامي هلالي: صدمة ضياع الدوري يخففها علينا رفع الخلوق حمد الله للكأس

خسارة أي بطولة بالتأكيد هي صدمة لمشجعي الفريق الخاسر، لا يخفف من حدتها أي شيء، لكن يبدو أن الأمر مختلف بالنسبة للإعلامي الرياضي سطام الثقيل، الذي يرى أن كون المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، هو من سيرفع كأس الدوري، فهذا يخفف من حزنه.

الهلال يقرب الاتحاد من التتويج بالدوري:

بالأمس، تلقى الهلال هزيمة مفاجئة أمام الفيحاء بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه الهزيمة جمدت رصيد الزعيم عند النقطة 49 في وصافة جدول الترتيب، خلف العميد بـ11 نقطة.

أمام الأزرق مباراة أخرى مؤجلة، بجانب لقاء الدوري الثاني أمام الاتحاد، الفوز بهما سيقلص الفارق بينه وبين النمور لخمس نقاط مع بقاء أربعة جولات فقط بعدهماعلى نهاية الموسم.

"رفع حمد الله الكأس يخفف الصدمة"

الهلال ينافس في الموسم الجاري على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع به النهائي بين الهلال والفيحاء، بجانب دوري أبطال آسيا، بخلاف الدوري المحلي.

لكن تركيز الهلاليين بشكل أساسي على البطولة القارية، التي حصد الزعيم لقبها في 2021، وقبلها في 2019.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنا نتمنى الدوري ولكنه ضاع منذ تولي جارديم، ما يخفف الصدمة أن اللاعب الخلوق حمد الله سيرفع كأس الدوري ونفرح لأجله، الأخلاق تجمعنا".

كنا نتمنى الدوري ولكنه ضاع منذ تولي جارديم



ما يخفف الصدمة أن اللاعب الخلوق حمدالله سيرفع كأس الدوري ونفرح من أجله



الأخلاق تجمعنا

🖤💛

💙💙 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) May 3, 2022

تغريدة الثقيل ليست حبًا في الاتحاد وحمد الله بقدر ما هي نكاية في النصر، الفريق الذي لم يحصد اللقب منذ أن حصل عليه في عام 2019.

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