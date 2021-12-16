إعلامي هلالي: اللعب ضد الصغير يجعلك متوترًا وخسارتك فضيحة

أثار الإعلامي الرياضي سطام الثقيل الجدل، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الثقيل كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثارت غضب جماهير النصر، بالرغم من أنه لم يذكر اسمه إطلاقًا.

وجاء نص تغريدة الثقيل كالآتي: "اللعب ضد صغير يجعلك متوتر توترًا شديدًا، إن فزت أمر عادي، ولا فخر فمن أمامك صغير، المصيبة لو فاز تكون فضيحتك مدوية".

الإعلامي الرياضي تابع في تغريدته المثيرة للجدل: "بعكسه هذا الصغير، إن فاز أزعج خلق الله، وإن خسر فعنده عادي فهو يعلم أنه صغير وقابل للخسارة".

ولاقت تغريدة الثقيل تعليقات غاضبة من جماهير النصر، التي أكدت على أنه يقصد ناديها، خاصة قبل ساعات من مواجهة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

ما ادري ليه الاحبة النصراويين يصيحون هنا



قريت التغريدة ١٠ مرات ما شفت أسم فريقهم 🙃🙃 https://t.co/6QLdN8LFYX — سطام الثقيل (@sattamalthqil) December 16, 2021

وفي تغريدة أخرى رد الثقيل عليهم: "ما أدري ليه الأحبة النصراويين يصيحون هنا، قريت التغريدة 10 مرات ما شفت اسم فريقهم".

"الهلال أسد هزيل .. لم ينجح في تجاوز أبها والفيحاء"

الهلال يواجه النصر عصر اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.