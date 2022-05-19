إعلامي لوليد الفراج: ستنجح وسط من ليس لديهم قيم أخلاقية!

قلل الإعلامي الرياضي صالح الطريقي من زميله وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، ملمحًا إلى عدم امتلاكه لقيم أخلاقية تحكم عمله.

ما هي القصة؟

الفراج قام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صورته وسط أبطال مسلسل "Peaky Blinders" البريطاني، دون التعليق بأي كلمة، إذ اكتفى بوضع رمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة شمسية.

الطريقي استغل هذه التغريدة على طريقته، للاستهزاء بالفراج، مؤكدًا أنه كان سينجح وسط أبطال هذا المسلسل.

وكتب الطريقي: "في اعتقادي ستنجح لو مثلت معهم بالمسلسل. معلومة : المسلسل مقتبس من تاريخ عائلة بريطانية، أسست عصابة أطلق عليها "Peaky Blinders/الأقنعة الهزيلة" منذ القرن 19م. وهي كباقي العصابات الكبيرة والخطيرة، ليس لديهم قيم أخلاقية نبيلة تحكمهم، فكل شيء مباح طالما يحقق لهم المال".

المسلسل تم عرضه للمرة الأولى في عام 2013، ويتكون من ستة مواسم، وتدور أحداثه حول فترة الفوضى عقب الحرب العالمية الأولى.

في اعتقادي ستنجح لو مثلت معهم بالمسلسل.

معلومة :

المسلسل مقتبس من تاريخ عائلة بريطانية، أسست عصابة أطلق عليها "Peaky Blinders/الأقنعة الهزيلة" منذ القرن 19م.

وهي كباقي العصابات الكبيرة والخطيرة، ليس لديهم قيم أخلاقية نبيلة تحكمهم، فكل شيء مباح طالما يحقق لهم المال.

دوك🌹 https://t.co/RL3ojHNyDQ — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) May 19, 2022

تطاول سابق ثم اعتذار:

القضاء كان قد سبق أن أجبر الطريقي على الاعتذار بشكل رسمي للفراج، قبل عام، بعد أن رفع مقدم برنامج "أكشن مع وليد" دعوى ضده، للتطاول عليه.

الطريقي كان يتعمد السخرية من الفراج في عديد المناسبات، فسبق أن وصفه بـ"الطبال"، وسبق أن وصفه بـ"الجاهل" و"النصاب".

أمام هذا التطاول، أُجبر الطريقي بعدها على الاعتذار، إذ كتب في 23 مارس 2021، عبر حسابه على "تويتر": "اعتذر للمدعي بالحق الخاص وليد بن محمد بن سعد الفراج على أي تشهير أو إساءة صدرت مني ضده في حسابي هذا".

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