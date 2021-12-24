إعلامي كويتي يثير الجدل .. وسعودي يصفه بـ"المجنون"

أثار الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما قام بالرد على الإعلامي السعودي سطام الثقيل عبر برنامجه الذي يحمل اسم "الديربي".

الثقيل كان قد سخر من نادي النصر، حينما نشر تغريدة تفيد بأن الهلال سيلعب أمام فرق كبيرة ببطولة كأس العالم للأندية، وبعدها سيعود لمواجهة النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصف هذا الأمر بـ"سوء المنقلب". "طالع التفاصيل"

عطية نشر عبر برنامجه "الديربي" تغريدة الثقيل، وأهداه أغنية تسخر من نادي الهلال، بعد الهزيمة في ديربي الرياض الأخير، وهو الأمر الذي أثار غضب سطام الثقيل.

وعلق الإعلامي الكويتي على سطام قائلًا: "المشكلة يا سطام أنكم تتحرشون بالعالمي وجماهير النصر، وتزعلون حينما يقوم أحد بإهداء لكم هدية أو أغنية".

وواصل: "أريد أن أوجه لك سؤالًا، أتمنى أنك تجاوبني، هل صحيح أن نادي النصر العالمي حينما كان يلعب أمام ريال مدريد الإسباني، فريقك كان يلعب أمام سدوس؟".

ورد عليه الإعلامي السعودي سطام الثقيل في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفًا إياه بالمجنون، مطالبًا بربطه عنه.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "للأسف الشديد تعليمات القروب وصلت الكويت، الأحبة في الكويت اربطوا مجنونكم عنا، وإلا بنكويه على غاربه".

للأسف الشديد تعليمات القروب وصلت الكويت



الأحبة في الكويت اربطوا مجنونكم عنا والا بنكويه على غاربه



🙃🙃 pic.twitter.com/5uiOSYR0Ga — سطام الثقيل (@sattamalthqil) December 23, 2021

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر يوم الخميس قبل الماضي، بالمباراة المؤجلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.