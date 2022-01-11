"أعطوني ربع دعم الوليد بن طلال، وأحذر الاتحاد" .. تصريحات نارية من خالد البلطان

أطلق خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم وتناول خلاله أوضاع ناديه والمنافسة في الدوري السعودي وسطوة الهلال والنصر المالية.

الهلال كان قد نجح في التعاقد مع محمد العويس وسعود عبد الحميد بعد دخولهما الفترة الحرة في عقديهما مع الأهلي والاتحاد على الترتيب، فيما خسر الشباب مدافعه بنفس الطريقة لصالح الاتحاد.

ماذا قال البلطان عن الدعم المالي للهلال والنصر وأزمة الشباب المالية؟

البلطان أكد أنه لن يستقيل من منصبه ولن يترك الشباب يُواجه المجهول، بل سيعمل على رفع جودة الفريق بأقل الإمكانيات الممكنة ورغم الأزمة المالية الطاحنة، مشيرًا إلى أن إمكانية عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي عدم إبرام أي صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوي.

الرئيس المثير دومًا للجدل انتقد الدعم الملياري، على حد وصفه، للهلال والنصر، مطالبًا الدولة بحماية الشباب ودمعه ووزارة الرياضة برفع السقف الأعلى لعقود الرعاية بعد اتخاذها قرارًا بتحديده بـ7 عقود لكل نادٍ.

وأضاف "الشباب لا يستطيع منافسة الأندية الأربعة الجماهيرية، خاصة مع الدعم المالي الكبير الذي يحصلون عليه، هم تلقوا دعمًا من وزارة الرياضة أكثر منا بقيمة 18 مليون ريال سعودي، هذا مبلغ يُعادل رواتب 3 أشهر لدينا، بجانب عقود الرعاية الكبيرة لديهم، وبخلاف دعم الأعضاء الذهبيين، نحن لا نمتلك سوى 6 أعضاء ذهبيين، ولهذا سنغير من استراتيجيتنا لنستطيع التعايش مع هذا "المد الملياري"".

تابع "أعطوني ربع دعم الأمير الوليد بن طلال للهلال وحاسبوني بعدها، ميزانية الشباب لا تستطيع تحقيق المركز الخامس في الدوري، خاصة بعد تحديد الإعلانات بـ7 على القميص، وهو قرار تضررنا منه كثيرًا، أناشد أن يُنظر للشباب بأنه بطل قاري ولا يختلف عن الأندية الجماهيرية، الدوري ليس له طعم دون نادينا".

ماذا قال رئيس الشباب عن انتقال البلطان للاتحاد؟

البلطان بدأ حديثه في هذا الملف بالتأكيد على أن موقف شراحيلي تغير بين ليلة وضحاها، إذ كان قد وعدهم بالبقاء ومن ثم ناب واستيقظ وأبلغهم أنه توصل لاتفاق مع نادٍ آخر، عمومًا لا نستطيع منع أي لاعب قرر الرحيل عن النادي، لكن ترك المجال للاعبين بالرحيل بعد دخولهم الفترة الحرة بساعات بحجة التوقيع غير مقبول أبدًا".

تابع "لدينا رسائل صوتية موثقة من شراحيلي يُبلغنا خلالها أنه اتفق مع نادٍ آخر، وهذا أمر لا أقبله بعد كل تلك الخبرة في هذا المجال، لدينا وثائق سنقدمها لاتحاد كرة القدم السعودي الذي بدأت الثقة به تتزعزع، سأتقدم بشكوى رغم عدم ثقتي في أخذ حقي 100%".

الرئيس حذر الاتحاديين من خرق الاتفاق الموقع بينهم، بقوله "لدينا علاقة خاصة ومميزة مع الاتحاد منذ 20 عامًا، وكان لدينا شبه اتفاق معهم على عدم التعاقد مع لاعبين من بعضنا البعض، لكنهم خرقوا هذا الاتفاق، وأقول لهم "دقيتوا الباب وانتظروا الجواب"".



وأتم البلطان بمطالبة اتحاد كرة القدم ورئيسه ياسر المسحل بالحسم في القضايا المقدمة لديه بخصوص انتقالات اللاعبين، خاصة أن المال أصبح مغريًا جدًا للاعبين وأن الانتقالات بين الأندية أصبح يشوبها الكثير من الثغرات والتجاوزات.



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