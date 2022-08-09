إعداد كورونادو انتهى .. لاعب الاتحاد يغادر معسكر النمسا بشكل مفاجئ

ثلاثة أيام متبقية على نهاية معسكر العميد، لكن البرازيلي غادر

أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي، غياب لاعب وسطه البرازيلي إيجور كورونادو عما تبقى من معسكر الإعداد في النمسا، بعدما غادر المعسكر أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ.

العميد يستعد في النمسا:

العميد خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي في الجولات الأخيرة، بعدما تفوق عليه الهلال؛ حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم.

وبدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الجديد في 23 من يوليو الماضي، بمعسكر خارجي في النمسا، ومن المنتظر أن ينتهي في 13 من أغسطس الجاري.

خلال معسكر النمسا، خاض النمور مباراتين وديتين فاز بهما؛ الأولى أمام لوزيرن السويسري 1-0، والثانية أمام سالزبورج النمساوي 4-3، ويتبقى له لقاء ودي وحيد أمام الوحدة الإماراتي، سيقام بعد غدٍ الجمعة.

ومن المقرر أن يستهل العميد مشواره في الموسم الجديد من الدوري المحلي بمواجهة العدالة، في 26 من الشهر الجاري.

لماذا غادر كورونادو معسكر النمسا؟

الجميع شارك في تدريبات العميد بقيادة المدرب نونو سانتو بالأمس، بما فيهم الوافد الجديد الأنجولي هيلدر كوستا، لكن غاب كورونادو.

وأوضح المركز الإعلامي أن اللاعب البرازيلي حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الفني، بمغادرة المعسكر، من أجل العودة لبلاده بشكل عاجل.

وتأتي مغادرة كورونادو نظرًا لمرور أسرته بظروف خاصة، تستدعي تواجده معهم، في الوقت الحالي.

وأشار المركز الإعلامي أن إيجور سينتظم في المران، عندما يعود الفريق من النمسا.

ماذا قدم كورونادو مع الاتحاد؟

البرازيلي انضم للعميد في صيف 2021، قادمًا من الشارقة الإماراتي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2022-2023.

وشارك صاحب الـ29 عامًا مع النمور في 20 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع عشرة آخرين.