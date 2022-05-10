إعجاب على "إنستجرام" يفضح احتمالية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

أثارت شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التكهنات بشأن مستقبله، بعد إعجابها بمنشور يتحدث عن ضرورة رحيله عن النادي في الصيف المقبل.

لم تسر عودة رونالدو الخيالية إلى مانشستر يونايتد كما كان مأمولًا، حيث فشل "الشياطين الحمر" في تأمين مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن أرقام رونالدو الفردية مثيرة للإعجاب، إلا أن النادي يستعد لإنهاء أسوأ موسم له على الإطلاق من حيث النقاط في الدوري الإنجليزي.

في حين أنه من المعروف حايًا أن رونالدو سيظل لاعبًا في مانشستر يونايتد خلال الموسم القادم، فقد كانت هناك تكهنات بشأن مستقبله بسبب الشكوك حول ما إذا كان سيدخل خطط الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق القادم.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، غذت كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو التكهنات، بعد إعجابها بمنشور على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، يتحدث عن ضرورة رحيل "صاروخ ماديرا" عن النادي.

المنشور وحسب وجهة نظر كاتبه، يتحدث عن أن رحيل رونالدو ضروري من أجل فوزه بالألقاب خلال الفترة الأخيرة من مسيرته.

ويستمر عقد رونالدو، 37 عامًا، مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023، مع امتلاك النادي خيارًا لتمديد العقد لعام إضافي.

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