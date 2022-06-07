إعجاب أنشيلوتي ليس كافيًا .. ريال مدريد يواجه أزمة في صفقة جيسوس

مع رغبة مانشستر سيتي في التخلص من البرازيلي جابرييل جيسوس، فإن المهاجم يثير اهتمام ريال مدريد.

أصبح رحيل البرازيلي جابرييل جيسوس عن صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمرًا شبه مؤكدًا، بعد أن اتفق الطرفين على ذلك في أبريل الماضي.

عقد جيسوس مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2023، ويفضل النادي الإنجليزي بيعه بدلًا من خسارته بالمجان مع نهاية الموسم المقبل.

وجاء تعاقد مانشستر سيتي مع إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، ليؤكد أن مسألة رحيل جيسوس أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى.

وحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي عرض جيسوس بالفعل على ريال مدريد، ويدرس النادي الملكي الصفقة من كل جوانبها أولًا.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مانشستر سيتي وعد بتسهيل بيع جيسوس، إذا ما وصله عرض يتراوح بين 45 و50 مليون يورو.

ويثير جيسوس اهتمام الإدارة الرياضية في ريال مدريد، بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي.

وتأتي قيمة الصفقة، المنخفضة نسبيًا، بالإضافة إلى راتب البرازيلي الذي يقدر بحوالي 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد، ليثير اهتمام ريال مدريد بشكل أكبر.

لكن هناك جانب آخر يجب مراعاته، وهو عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد بالفعل ثلاثة لاعبين أجانب في قائمته، هم فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وإيدير ميليتاو.

ويأمل ريال مدريد في حصول فينيسيوس على جواز السفر الإسباني سريعًا، لكن التأخير الذي يحدث قد سبب حالة من عدم اليقين، مما يعني أنه لا يمكن للنادي الملكي الالتزام بالتحرك لضم جابرييل جيسوس، وقد تكون هذه المشكلة دائمة.

اقرأ أيضًا ..

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

حرقًا وبالضرب المبرح .. حوادث وفاة نجوم الكرة خارج الملاعب

جول إنسايدر | رونالدو والبحث عن النجاح المضمون مع الشيف بوراك