اعتماد مجلس إدارة الاتحاد الجديد والكشف عن الأجانب المستبعدين

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، تشكيل لمجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، وحمد الصنيع نائباً له

فيسبوك تويتر ماجد جزر

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، تشكيل لمجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، وحمد الصنيع نائباً له، وسعيد باوزير أميناً عاماً، وفيصل الصبان أميناً للصندوق.

وكان آل الشيخ، قد كلف لؤي ناظر برئاسة النادي، وحمد الصنيع نائباً له، بعد أن قدم نواف المقيرن رئيس النادي الغربي السابق استقالته، في 26 نوفمبر الماضي.

وشهدت عضويات المجلس الجديد، تواجد كل من ياسر نصيف وعبدالله كبوها ومحيي الدين كامل وأنمار الحائلي وأحمد كعكي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي #الاتحاد.

نتمنى لهم التوفيق من أجل إعادة العميد كما عهدناه🙏🙏. https://t.co/DAGL8KZ76V — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 12, 2018

وفي إطار آخر، كشفت أحدى التقارير المقربة من نادي الاتحاد السعودي عن تحديد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش الأسماء التي يرغب في التخلي عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير فأن بيليتش، أبدى رغبته في عدم استمرار الثنائي البرازيلي أندرسون فالديفيا وتياجو كارليتو والأسترالي ماثيو جورمان والصربي أليكساندر بيزيتش، والتعاقد مع بدلاء لهما خلال الفترة المقبلة،

ولا يزال الغموض يكتنف مصير البرازيليين جوناس دي سوزا وروماريو. وأشارت إلى أنه تأكد استمرار المغربي كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيلانويفا.