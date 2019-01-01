اعتماد النظام الجديد لكأس العالم للأندية والصين المستضيف الأول

الصين تستضيف كأس العالم للأندية بحلته الجديدة

بلال محمد فيسبوك تويتر

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد والذي ينطلق عام 2021 في الصين.

وتم اختيار الصين اليوم لاستضافة البطولة، بالاجماع خلال الجمعية العمومية للفيفا والتي تم عقدها في شنجهاي.

ومن المنتظر أن يُقام كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو كل أربع سنوات، من 24 فريقاً.

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وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثمانية فرق من قارة أوروبا، وستة من أمريكا اللاتينية، وثلاثة من أمريكا الشمالية، وثلاثة من آسيا وثلاثة من أفريقيا، وسيدخل بطل أوقيانوسيا في تصفية مع بطل البلد المستضيف.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول النظام الجديد للبطولة: "هذا قرار تاريخي، ستكون بطولة يتطلع إليها كل محب لكرة القدم".

جدير بالذكر أن قطر تستضيف النسختين القادمتين من البطولة، بمشاركة سبعة فرق.