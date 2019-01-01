اعتقالات في صفوف الجماهير بسبب العنصرية بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام

شرطة لندن ألقت القبض على أحد جماهير مباراة تشيلسي وتوتنهام بداعي العنصرية. تعرف على التفاصيل

أعلنت شرطة لندن مساء أمس، الثلاثاء، إلقاء القبض على مشجع في مباراة تشيلسي وتوتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب القيامه بأفعال عنصرية.

توتنهام انتصر على تشيلسي بهدف نظيف سجله هاري كين من ركلة جزاء.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إنّها القت القبض على شاب بعمر 17 عامًا بعد القيامه بانتهاكات عنصرية عقب المباراة.

وأوضح البيان أن الشرطة تعاونت مع الناديين لأجل ضمان عدم حدوث أي خروج عن النص فيما يتعلق بجرائم الكراهية والتحريض على العنف، وأنا الشاب المقبوض عليه متواجد في قسم شرطة شمال لندن.

Police have arrested a 17 year old male for a racially aggravated public order offence at tonight's @SpursOfficial v @ChelseaFC The male is currently being dealt with at a North London police station. — MPS Football Unit (@MPSFootballUnit) January 8, 2019

وكان لاعب مانشستر سيتي، رحيم سترلينج، تعرض لهتافات عنصرية من جانب جمهور تشيلسي في مطلع ديسمبر الماضي.

كما هاجم جمهور توتنهام عدد من لاعبي أرسنال بعبارات عنصرية، وتكرر الأمر من جانب جماهير الجانرز ضد ديلي آلي.

يُذكر أن كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، تعرض لهجوم عنصري من جماهير إنتر في الدوري الإيطالي وهو ما تسبب في معاقبة النيراتزوري.