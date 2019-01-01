إعلامي يتسبب في أزمة - دعوات بمقاطعة حفل اعتزال القحطاني

ثلاثة أيام متبقية على مهرجان اعتزال نجم الزعيم، لكن الجمهور غاضب

دشن جمهور الهلال السعودي وسمًا "هاشتاج" يحمل عنوان "مقاطعة حفل اعتزال القحطاني"، على إثر غضبها من أحد الإعلاميين.

حفل الاعتزال من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، على هامش موسم الرياض، الذي تنظمه وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

ومن المقرر أن يشهد مباراة تجمع عدد من أساطير العالم كفرانشيسكو توتي وروبين فان بيرسي وأندريه بيرلو وغيرهم، أمام الهلال.

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الأزمة بدأت بعدما نشر الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لدعوة تلقاها من القحطاني لحضور الحفل، لتبدأ شرارة غضب الجماهير.

ويأتي الغضب ودعوات المقاطعة إثر تصريحات سابقة للمريسل، أكد خلالها كرهه للهلال، موضحًا تمنيه سقوطه على المستوى الآسيوي.

وكتب أحد الجمهور: "يا أبو عبد العزيز دع المريسل والإعلام يحضرون حفلك، سقطت من قلوب الهلاليين ولم تعد تهمنا".

@Y20 يابو عبدالعزيز خل المريسل واعلام خيخه يحضرون حفلك

سقطت من قلوب الهلاليين ولم تعد تهمنا

#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني — طارق العضيلة (دبل عالمي 2020-2021) (@tiger_9321) November 27, 2019

وجاء اعتراض آخر: "ياسر عليك إلغاء دعوة بعض الإعلاميين المعروفين بكرههم للهلال، الجمهور لن يرحمك، ولا تقول أن هذه دعوة من جهات أخرى، هذا حفل اعتزالك وتتمكن من رفض حضور من لا تريد".

@Y20 ياسر شوري عليك تلغي دعوة بعض الإعلاميين المعروفيين بكرههم للهلال..الجمهور لن يرحمك..ولاتقول لي هذي دعوة من جهات أخرى..هذا حفل اعتزالك وتقدر ترفض اللي ماتبيه #مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني — Dr.Abdulrhman (@NoorAlAin20) November 27, 2019

دعوات الجمهور جعلت المريسل يتراجع عن حضور الحفل، حيث كتب: "يهمني نجاح حفل اعتزال الصديق ياسر القحطاني، وأعلم أن موضوع دعوتي وجدها البعض حجة حتى لا يحضر، ولأنني تأكدت أكثر لقوة تأثيري على كثير من جماهير الهلال، فإني سأضع الكرة في ملعبهم وأعلن عدم حضوري، ودعوني أرى حضوركم، إذا لم أشاهد بيع التذاكر بقوة قبل الحفل بيوم فسأحضر".

يهمني نجاح حفل اعتزال الصديق @Y20 واعلم ان موضوع دعوتي وجدها البعض حجة حتى لايحضر

ولأنني تأكدت اكثر لقوة تأثيري على كثير من جماهير #الهلال

فإني سأضع الكرة في ملعبهم وأعلن عدم حضوري

وخلوني اشوف حضوركم

اذا لم اشاهد بيع التذاكر بقوة قبل الحفل بيوم فسأحضر#مقاطعه_حفل_اعتزال_القحطاني — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 27, 2019

يذكر أن صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.