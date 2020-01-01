اعتزال ميسي ورونالدو: هل يستطيع مبابي وهالاند مضاهاة أعظم منافسة ثنائية في كرة القدم؟

في سلسلة جول الجديدة حول مستقبل كرة القدم، نتأمل حول قدرة اللاعبين على ملء الفراغ الذي سيخلفه اثنين من أفضل اللاعبين على مر العصور

ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ هذا هو السؤال الذي حدد عقدًا تنافسيًا من كرة القدم. سبب الحجج التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم.

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يُسمح لك بتقدير كليهما. عليك اختيار أحدهما. ويبدو أن الشخص الذي اخترته يخبرك بالكثير عن منظورك لكرة القدم. فهي الواقع مسألة ذوقية تمامًا كما أوضح لويس فيجو، "الأمر مثل الاختيار بين الكمأة البيضاء أو الكافيار".

الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن كلاهما استئنثائي. كلاهما ينتمي لأفضل اللاعبين في التاريخ. وطرفا تنافس غير مسبوق في تاريخ اللعبة: أساطير في صراع الكلاسيكو لمدة تسع سنوات، يدفعان بعضهما البعض لمستويات أعلى وأعلى.

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كما قال ميسي نفسه لـ DAZN "لقد كانت مبارزة خاصة وسوف تظل إلى الأبد. المنافسة بيني وبين رونالدو استمرت لسنوات عديدة، ليس من السهل الحفاظ على مستويات معينة لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الفريقين الذين لعبنا فيهما كانا متطلبين لمستويات معينة مميزة، برشلونة و ريال مدريد ، وهما أفضل فرقتين في العالم".

"سيتم تذكر التنافس وجها لوجه لسنوات عديدة إلى الأبد. التنافس الرياضي بيننا كان لطيفا للغاية على المستوى الشخصي. أعتقد أن الجماهير استمتعت به أيضا، سواء كانوا من مشجعي مدريد أو برشلونة، أو فقط أولئك الذين يحبون كرة القدم. "

بالطبع لم ينته التنافس بعد. قد يكون رونالدو وميسي في الخامسة والثلاثين والثانية والثلاثين على التوالي، لكنهما لم يظهرا بعد أي علامات حقيقية على التباطؤ في المستوى. ربما غير اللاعب البرتغالي فريقه، وترك ريال ليوفنتوس في 2018، لكن التنافس مع ميسي لا يزال قائمًا. يحتدم الجدل على الأقل بين أنصارهما المتحمسين.

عندما انتقل رونالدو إلى تورينو تبعه معجبوه. ارتفعت أعداد وسائل التواصل الاجتماعي في يوفنتوس بشكل كبير، مما يسلط الضوء على هذه الظاهرة الجديدة التي يضعها بعض المشجعين الانتماء للاعبين قبل الانتماء للأندية. هؤلاء المشجعون الجدد لديهم لاعب مفضل وليس فريق مفضل، مما يطرح سؤالًا أكثر إلحاحًا بكثير من ميسي أو رونالدو: ماذا يحدث بعد اعتزال الثنائي؟

هل ستخسر كرة القدم بعض المتابعين؟ سيكون أكبر بطلين في الدراما الأكثر استيعابًا في العقد الماضي قد غادرا المسرح الكروي، فهل سيغادر بعض الجمهور قبل العرض التالي؟ بعد كل شيء، كيف يمكن لأي شيء أن يتصدر ما حدث من قبل؟

لقد شوه رونالدو وميسي تصوراتنا لما هو ممكن في ملعب كرة قدم، بفعل الأمور العادية وغير العادية. لقد غيرا فكرتنا حول كيف يكون هناك هدافًا ممتازًا. أي شيء أقل من 50 هدفًا في الموسم، يمكن تفسيره في المستقبل على أنه أمر مخيب.

وقال خافيير سافيولا مهاجم برشلونة وريال السابق "لا أريد أن أكون متشائمًا، ولكن سيكون من الصعب على أي شخص الوصول إلى مستوى رونالدو وميسي بعد اعتزالهما. أعتقد أن ليو في على وجه الخصوص، قام بشيء غير إنساني. من الصعب جدًا الفوز بالألقاب التي فاز بها، وتسجيل الأهداف التي سجلها، واللعب بالطريقة التي يلعب بها".

"لكن ليو وكريستيانو، سنتحدث عنهما على أنهما الأفضل لسنوات عديدة بسبب ما فعلوه لعقد من الزمان ، حيث فازا بـ 11 كرة ذهبية".

وهذا هو المفتاح هنا: الاتساق.

وقال أندي ويست، كاتب كرة القدم الإسباني لجول "لقد فعلوا ذلك لفترة طويلة. لقد أخذوا بالكاد إجازة لمدة أسبوع. كلاهما يتمتعان باللياقة البدنية للعب 40 أو 50 مباراة في السنة. لم يعاني أي منهما بالفعل من إصابات خطيرة ، وهو أمر مدهش في حد ذاته. إذا عدت إلى التاريخ في اللعبة، هناك عدد قليل جدًا من اللاعبين القادرين على الحفاظ على هذا التميز لفترة طويلة".

"حتى لو نظرت إلى لاعبين عظماء آخرين مثل البرازيلي رونالدو، فقد كان أفضل لاعب في العالم في ذروته، لكنه كان يعاني من الكثير من مشاكل الإصابة مما يعني أنه كان في أفضل حالاته لفترة قصيرة من الزمن".

"قبل ميسي في برشلونة كان هناك رونالدينيو، موهبة مبهرة أخرى. كان بإمكانه القيام بأشياء مع كرة القدم لا يمكن لأي شخص أن يتخيلها. لكن كان لديه مسيرة قصيرة في ذروته لأنه فقد تركيزه. لقد استمتع بالحياة الجيدة. ربما كان لديه أربعة أو خمس سنوات في أفضل حالاته قبل أن يتراجع بسرعة".

"لذا من الصعب البقاء في الصدارة. لكن رونالدو وميسي ظلوا في نفس المستوى منذ عشر سنوات أو أكثر بلا هوادة. وحقيقة أنهم فعلوا ذلك في نفس الوقت لفترة طويلة، أثناء اللعب في أفضل دوري في كرة القدم، بالنسبة لأكبر فريقين في العالم، هذا ما يجعل عصرهم غير مسبوق".

"لم يقترب من مستواهم أحد. كان هناك الكثير والكثير من اللاعبين العظماء على مدى العقد الماضي الذين يمكن القول إنهم كانوا يستحقون جوائز الأفضل في العالم، لكنهم لم يكونوا قريبين حتى من مستوى ميسي ورونالدو".

حتى لاعب مثل إيدن هازارد والذي كان أحد أفضل اللاعبين في العالم لسنوات، حيث تألق الدوري الإنجليزي بسحره مع تشيلسي فقد اعترف ببساطة بأنه غير قادر على تحقيق أرقام رونالدو وميسي، وهو ما تأكد عندما تعرض لتراجع بدني في عامه الأول مع ريال مدريد.

وقال لصحيفة سبورت "أنا أسأل نفسي في كثير من الأحيان ما يمكنني القيام به لأصبح مثل ميسي ورونالدو وتسجيل 50 أو 60 هدفا في موسم واحد".

"أحاول بالطبع، لكنني أدرك أنني لن أكون هدافًا حقيقيًا مثلهم أبدًا. إنه ليس في داخلي. إنه عقلي بشكل أساسي: عندما أسجل هدفًا مثلاً أعتقد أن هذا كافِ".

"أنا لا أبحث عن سجلات مثل بعض اللاعبين الآخرين - إذا تمكنت من تسجيل ما بين 15 و 20 هدفا في كل موسم ، فسأكون سعيدا للغاية."

ليونيل ميسي إيدن هازارد كريستيانو رونالدو

لا يمكن للمرء أن يتخيل أبدًا أن ميسي أو رونالدو سيكونا راضين عن مثل هذا العدد.

يتم تصوير الثنائي بشكل متناقض: ميسي هو العبقري الهادئ والمتواضع الذي يضع الفريق أولاً؛ رونالدو هو آلة تسجيل الأهداف التي صنعها بنفسه والتي تفتخر بمظهره بقدر ما تفخر به سجلاته. كلاهما رسوم كاريكاتيرية خام، والتي تضر كلاهما. ميسي يمكن أن يكون قاسيًا مثل رونالدو، يمكن أن يكون رونالدو شهمًا مثل ميسي.

بالإضافة إلى ذلك، فالأمر لا يرتبط فقط بالتألق، ولكن أيضًا التصميم، وهو محرك داخلي جعل كلاهما يستفيد من معظم مهاراته الكبيرة.

قال ويست، الذي صاغ كتاب "ليونيل ميسي وفن الحياة"، "ميسي لديه قدر من التفاني مثل رونالدو ولكن بطريقة مختلفة. يمكننا أن نقول بالتأكيد أن رونالدو بذل كل ما في وسعه ليكون أفضل لاعب في العالم. لقد كان منفتحًا دائمًا بشأن ذلك: يريد أن ينظر إليه الآخرون ويقولون إنه الأفضل على الإطلاق. لقد كان هذا ما يُركز عليه، لذا فقد فعلها من أجل الاعتراف من الآخرين".

"ومع ذلك أعتقد أن ميسي لديه نفس الدافع؛ إنه فقط يأتي من الداخل. إنه يريد أن يكون أفضل ما يمكن أن يكون. إنه يدفع نفسه ليكون أفضل، وليس ليقول عنه الآخرون أنه الأفضل، ولكن حتى يمكن أن يكون في سلام مع نفسه. لا أعتقد أنه يحتاج إلى هذا الإشباع الخارجي بنفس الطريقة التي يفعلها كريستيانو، لكنه لا يزال لديه هذا الدافع لتقديم كل ما هو أفضل.

"لذا من حيث تحقيق هذا المستوى من التألق والاتساق، فإن الكثير منه يعود إلى عقلية اللاعب."

وهذا هو السبب في أن نيمار لم يعد المرشح المفضل ليكون نجمًا عندما يعتزل ميسي ورونالدو. لم يكن هناك أي شكوك حول قدرة البرازيلي، لكن مستوى تركيزه كان مدعاة للقلق منذ فترة طويلة.

مرت خمس سنوات منذ أن حذر يوهان كرويف "نيمار دائمًا في قلب العاصفة من أجل أشياء خارج كرة القدم. إنه بحاجة إلى لعب كرة القدم. لن يحقق شيئًا إلا من خلال لعب كرة القدم. المشكلة هي أنه يتم ربطه باستمرار بالأشياء السلبية ".

بالكاد تحسن وضع نيمار في غضون ذلك، لكن الأمور ليست كما ينبغي كما حالته الجسدية.

منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان كأغلى لاعب في التاريخ في عام 2017، مني نيمار بالإصابات وسوء الانضباط. في سن الـ 28، يبدو أن مسيرته الآن ستسير على خطى رونالدينيو أكثر من رونالدو، حيث فشل حتى الآن في تحقيق التوازن المثالي بين الربح الرياضي والربح المادي.

ويقول ويست "أعتقد أنه إذا نظرت إلى رونالدو ، أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إنه ضمير لصورته ، تمامًا مثل نيمار. كريستيانو كان حريصًا جدًا على استغلال جميع الفرص التي تتيحه له شعبيته كلاعب كرة قدم. لكنه حافظ على هذا الوعي بأن كل هذا يأتي من ما يفعله على أرض الملعب. كرة القدم تأتي أولاً".

"رونالدو لم يسمح لحياته التجارية بأن تنتقص من مسيرته. لا أعتقد أنه يمكنك قول الشيء نفسه عن نيمار. إذا نظرت إلى تغريدات نيمار على سبيل المثال، كلها تتعلاق بالتجارة والتجارة والتجارة. لن تعرف إنه لاعب كرة قدم بالطريقة التي يصور بها نفسه في بعض الأحيان. إنه مشهور أولاً وقبل كل شيء، في حين لا يبدو أن رونالدو يفعل أي شيء من شأنه أن يعرض قدرته على الإنجاز على أرض الملعب للخطر".

"كان ميسي أيضًا يعاني من مشاكل جسدية في وقت مبكر من مسيرته، كان يعاني من نظام غذائي ضعيف وأنظمة تدريب سيئة. لذا ، قام فريق برشلونة الطبي بتغيير نظامه الغذائي، وأقنعوه بالتوقف عن تناول البيتزا وشرب الكوكا كولا، وأصبح أكثر لياقة والتغلب على مشاكل اللياقة البدنية".

"لكن نيمار يستمتع بالأشياء الأخرى في الحياة أكثر من اللازم. ليس لديه هذا الالتزام القاسي في حياته المهنية، مما يعني أنه لم يتمكن من تحقيق مستوى الاتساق كما ميسي ورونالدو."

لكن ماذا عن الجيل القادم؟ هل يعتبر كيليان مبابي وإيرلينج هالاند قادران على ملء الفراغ الفراغ الذي سيتركه ميسي ورونالدو وراءهما. كلاهما مواهب شابة غير عادية.

مبابي هو الرجل الوحيد غير بيليه الذي سجل في نهائي كأس العالم عندما كان مراهقا. هالاند هو أصغر لاعب في التاريخ يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى هذا الرقم في سبع مباريات فقط.

إمكاناتههما واضحة بقدر ما هي هائلة. تبقى الأسئلة، بالطبع. هل يمكنهم الحفاظ على شكلهم الجيد؟ هل سيتجنبون الإصابات الخطيرة؟ هل سيكونون مخلصين لمسيرتهم مثل ميسي ورونالدو؟

كلاهما يعتبران شخصيات مختلفة. فهالاند وصفه زميله السابق في فريق ريد بول سالزبورج، ماكسيميليان ووب، بأنه "مجنون مجنون" كيف ، وتذكر كيف كان يقضي المهاجم النرويجي وقته في السفريات البعيدة "يقرأ مقالات علمية حول كيفية تحسين نمط نومه أو نظامه الغذائي" بينما بقية من الفريق كانوا يلعبون الورق.

على نفس المنوال، تخلف مبابي ذات مرة عن من موناكو بمناسبة الفوز بالدوري الفرنسي، حتى يتمكن من الحصول على قسط كاف من الراحة.

كان الهداب الشاب الفرنسي مجرد مراهق في ذلك الوقت، على الرغم من وجود مخاوف متزايدة بشأن سلوكه الأناني المزعوم بسبب قدوم نيمار ومشاكل ركلات الجزاء.

وقد اعترف مبابي بنفسه بأنه "ليس عاملًا شاقًا" ولكن لا يزال يعتبره الصحفيون الذين يتابعون الدوري الفرنسي والمنتخب الوطني عن كثب مجرد شخص يحب لعب كرة القدم. طالما أنه يحتفظ بهذا الشغف باللعبة، يجب عليه - مثل هالاند - الاستمرار في تحطيم الرقم القياسي تلو الآخر..

ومع ذلك ، حتى مبابي أقر بأن المقارنة مع ميسي قد تكون مستحيلة. حتى رغم أنه أحرز 33 هدفا في 29 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، فلم يكن ذلك كافيا لحرمان الأرجنتيني من الحذاء الذهبي الأوروبي الثالث على التوالي.

وقال اللاعب لفرنس فوتبول "كانت هناك أيام سجلت فيها ثلاثة أهداف ثم سجل هو أربعة أهداف. أتذكر أنني تحدثت إلى عثمان ديمبيلي (لاعب برشلونة وفرنسا) وقلت ل هذا غير ممكن! هل يفعل ذلك عن قصد؟!".

بالطبع سيكون من غير العدل أن نتوقع من أي شخص أن قد يصل لمعدلات أهداف ميسي أو رونالدو. إلى جانب ذلك ، ليس الأمر كما لو كان تنافس ميسي-رونالدو هو العرض الوحيد في اللعبة على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

في هذا الشأن. إلى جانب ذلك ، ليس الأمر كما لو كان تنافس ميسي-رونالدو هو العرض الوحيد في المدينة على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

لم يلعب ميسي أبدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بينما غادر رونالدو في عام 2009 ومع ذلك فإن الدوري الإنجليزي هو من حيث المسافة الأكثر مشاهدة، وبالتالي أغنى بطولة في كرة القدم للأندية. هناك بالطبع أسباب عديدة لشعبيتها العالمية: السرعة الفائقة للمباريات تفصله عن منافسيه من الدوريات الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الغياب شبه الكامل لمسارات الركض حول ملاعبه يبرز فقط الجو الصاخب الناتج عن الجماهير العريضة في ملاعبه الحديثة. غيرت إنجلترا ممارساتها وصورتها بعد مآسي هيسل وهيلسبورو في الثمانينيات، وحصدت المكافآت.

مع ظهور الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، أصبحت كرة القدم الإنجليزية منتجًا مثاليًا يتم بيعه بخبرة للجماهير في جميع أنحاء العالم من قبل سكاي سبورتس، وبالتالي زادت الثروات التي منحت للأندية من خلال بيع حقوق التلفزيون في الخارج قدرتها من الحصول على بعض أكثر اللاعبين موهبة وجاذبية في كرة القدم. كل هذا، إلى جانب القدرة الفطرية لهذه الرياضة على الدراما غير المكتوبة، جعل مشاهدة الدوري الممتاز مقنعة.

ويقول جوش روبنسون مؤلف كتاب "النادي" لموقع جول "أعتقد أن كرة القدم أظهرت كيف تأثرت بوجود وسائل الإعلام الناقلة، والكرة الإنجليزية استغلت الأمر. لذا كانت كرة القدم لعبة شائعة للغاية قبل رونالدو وميسي، وكذلك قبل الدوري الإنجليزي الممتاز".

"على الرغم من أن رونالدو وميسي ، تصادف وجودهما في هذا التنافس غير المسبوق في نفس الوقت الذي كانت فيه وسائل التواصل الاجتماعي متفجرة. لذا ، فقد أطلقا طرقًا جديدة لاستهلاك كرة القدم".

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"على سبيل المثال عندما غادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس، شهدنا تحولًا كبيرًا في أرقام وسائل التواصل الاجتماعي للناديين أيضًا. ومع ذلك، في حين أن هناك العديد من الجوانب الفريدة لرونالدو وميسي وتنافسهم، فإن طريقة مشاهدتهم والنقاش حولهما طال العقد الماضي ستصبح متأصلة في أنصارهما. لذا حتى بعد اعتزالهم، سيطبق المشجعون نفس الممارسات والعادات على متابعة اللاعبين الجدد ".

بشكل أساسي تواجه كرة القدم مصدر قلق أكثر إلحاحًا بكثير من الاعتزال الوشيك لاثنين من الأساطير الحية، حيث تسببت جائحة كورونا في أزمة اقتصادية في كرة القدم تمثل تهديدًا حقيقيًا حقيقيًا للأندية والبطولات في جميع أنحاء العالم.

كرة القدم بطبيعتها هي لعبة بسيطة. شعبيتها لن تخفت من الوباء. إذا كان هناك أي شيء فقد يتم تعزيزه من خلال ذلك سيكون أن الناس سيصبحون أكثر تقديرًا لرياضة يمكن أن يلعبها أي شخص لديه كرة.

لذا إذا استطاعت كرة القدم النجاة من كورونا، فيمكنها تحمل خسارة ميسي ورونالدو. سيستمر العرض. لكن الأمر كذلك سوف يدور الجدل حول من كان أفضل: ميسي أو رونالدو؟

بالطبع لن يكون هناك اتفاق، وكما يقول ميسي، تنافسه مع رونالدو هو مبارزة ستستمر إلى الأبد.