محمود فتح الله يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

المدافع الهداف يعلق حزائه في عمر الـ37

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمود فتح الله؛ مدافع نادي الزمالك الأسبق، اعتزاله اللعب نهائيًا بعد مسيرة في ملاعب الساحرة المستديرة استمرت أكثر من 17 عامًا.

صاحب الـ37 عامًا بدأ مسيرته في نادي غزل المحلة، والذي انتقل منه إلى صفوف الزمالك في صيف عام 2007 ولمدة سبعة أعوام.

وخاض المدافع الهداف بقميص الفارس الأبيض 191 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين، وتوج بطلًا للدوري المصري ثلاث مرات.

وفي صيف عام 2014 انتقل إلى طلائع الجيش، وخلال موسم واحد به شارك به في 25 مباراة، وأحرز هدف وحيد.

ولعب خلال مسيرته كذلك لأندية الإنتاج الحربي لموسمين، والمقاولون العرب ستة أشهر، وأخيرًا النجوم لموسم وحيد.

فتح الله خاض تجربة الاحتراف كذلك مرة وحيدة في نادي النجمة اللبناني، لمدة ستة أشهر فقط، لعب خلالها تسع مباريات وسجل هدفين.

وعلى المستوى الدولي، مثل محمود فتح الله منتخب مصر في 52 مباراة، وسجل هدفين، وحصد لقب كأس أمم أفريقيا عامي 2008 و2010.