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بعد اعتزال دولي لمدة ستة أشهر - الحضري يعلن تراجعه وجاهزيته لكأس أفريقيا 2019

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الحضري
الحارس المخضرم يستعد لتحدٍ جديد في كأس أمم أفريقيا 2019

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الحارس المصري المخضرم عصام الحضري تراجعه عن قرار الاعتزال دوليًا، للمشاركة مع منتخب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2019.

الحارس المخضرم كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أغسطس من العام الماضي بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة تاريخه.

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وحقق صاحب الـ46 عامًا رقمًا قياسيًا بمشاركته في مونديال روسيا أمام السعودية، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مصر خسرت المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، وودعت البطولة بصفر مونديالي جديد، لكنه أصبح الحارس الأكبر سنًا في تاريخ كأس العالم.

الحضري قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "لم أتحدث مع أي من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب حتى أحمد ناجي؛ مدرب الحراس، لكن عندما يسألني أحدهم أن منتخب مصر يحتاجني، فطبيعي أن أجيب بأنني جندي وتحت أمر منتخب بلدي".

وأضاف: "وأرددها مرة أخرى، كما قلت من قبل أن تحت أمر الجهاز الفني للفراعنة، وإذا لم يحتاجني ليس لدي أي مشكلة، لآخر يوم قبل الاعتزال لدي طموح، لذلك سأبذل قصارى جهدي في التدريب من أجل كأس أفريقيا 2019".

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يذكر أن الحضري فسخ مؤخرًا عقده مع ناديه الإسماعيلي، ويستعد اليوم الإثنين، لبدأ تجربة جديدة في النجوم، حيث سيجتمع مع محمد الطويلة؛ رئيس النادي، لتوقيع العقود.

وجاء فسخ الحارس لعقده مع الدراويش بعد أزمة نشبت مع مجلس الإدارة، نظرًا لتخلف الحضري عن السفر مع الفريق في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا، بسبب مرض والدته، دون إخبار الجهاز الفني.

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