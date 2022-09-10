اعترف بالمفاوضات .. والد برناردو سيلفا يكشف سبب فشل انتقاله لبرشلونة

هل يعود برشلونة للاعب مرة أخرى؟

أكد باولو سيلفا والد لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، دخوله في مفاوضات مكثفة لانتقاله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

صاحب الـ28 سنة كان هدفًا كبيرًا لبرشلونة في المرحلة الأخيرة من السوق لإنهاء الميركاتو المميز الذي قام به النادي الكتالوني.

ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية بسبب تمسك مانشستر سيتي باللاعب، وحاجة برشلونة لتسجيل التعاقدات الأخيرة بالسوق مثل هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو.

ماذا قال والد برناردو سيلفا؟

بعد أيام قليلة من إغلاق السوق، أقر والد النجم البرتغالي بوجود اتصالات من برشلونة لإقناع اللاعب، لكن وفقًا له فإن السيناريو لم يكن مثاليًا لحدوث الصفقة.

باولو سيلفا قال في تصريحات لـ"Stats Perform":"كان هناك الكثير من المحادثات ولكن لم يتم تقديم أي عرض ملموس في الأوقات التي اعتقدنا أنها كانت مناسبة".

وأضاف:"عندما وصل العرض الملموس أدركنا أنه لم يعد الوقت المناسب لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق نهائي".

وتابع:"يجب أن تحدث الأمور بطريقة عقلانية والوضع لم يكن كذلك، هو لاعب ناضج ويبلغ من العمر 28 سنة، لذلك السيناريو المثالي هو حدوث الصفقة بشكل عقلاني وليس عاطفي".

هل يعود برشلونة لبرناردو مرة أخرى؟

على الرغم من عدم التوصل لاتفاق في الصيف، إلا أن برشلونة قد يعود للتعاقد مع اللاعب من سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويأتي ذلك بسبب إعجاب المدرب تشافي هيرنانديز بالنجم البرتغالي، ورغبته في الحصول على موهبة بحجمه داخل الفريق لإنجاح مشروعه بالنادي.