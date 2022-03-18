اعتراف نصراوي .. "بيئة النصر "مُخربة"، المشكلة لم تكن حمدالله أو التحكيم"

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش انتقادًا لاذعًا للأوضاع داخل نادي النصر، متهمًا بيئة النادي بأنها "مُخربة"، وواصفًا اللاعبين بأنهم الأقل روحًا وانضباطًا في تاريخ الفريق.

النصر يعيش موسمًا صعبًا على جميع الأصعدة، وقد بات قريبًا جدًا من الخروج بموسم صفري بعد خروجه من دوري أبطال آسيا وكأس الملك وابتعاده بفارق 12 نقطة عن الاتحاد في صدارة الدوري السعودي قبل 5 جولات من النهاية.

ماذا قال الدويش عن حمدالله والتحكيم؟

الدويش المعروف بميوله النصراوية اعترف في تغريدة أولى أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لم يكن المشكلة، بدليل استمرار المشاكل عقب فسخ عقده ورحيله للاتحاد، إذ كتب "يبدو أن حمدالله لم يكن كل المشكلة في الفريق بدليل استمرارها بعد رحيله".

نفس التغريدة حملت اعترافًا آخرًا من الناقد الرياضي المخضرم، وهو خاص بالتحكيم، إذ كتب "كذلك التحكيم بدليل أنّه أصبح ينصفه بل قد يخطئ له".

وأضاف مشيرًا للمشكلة "فيه أساس للمشكلة لم يُبتر بعد فلا يوجد فريق في الدوري بهذا الهوان الفني واللياقي والنفسي كما هو النصر. من الذي صنع هذه البيئة المخرِّبة؟".

يبدو أن حمد الله لم يكن كل المشكلة في الفريق بدليل استمرارها بعد رحيله كذلك التحكيم بدليل أنّه أصبح ينصفه بل قد يخطئ له

فيه أساس للمشكلة لم يُبتر بعد فلايوجد فريق في الدوري بهذا الهوان الفني واللياقي والنفسي كماهو #النصر

من الذي صنع هذه البيئة المخرِّبة ؟ — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 18, 2022

النصر كان قد هزم الفيحاء في آخر جولات الدوري السعودي بهدف نظيف سجله جلال الدين ماشاريبوف في الثلث ساعة الأخير من المباراة.

ماذا قال الدويش عن بيئة النصر ولاعبيه؟

الدويش لم يتوقف عند تغريدته الأولى، بل أضاف أخرى وجه خلالها انتقادًا لاذعًا للاعبي الفريق الحاليين خاصة فيما يتعلق بالتزامهم وروحهم وحماسهم في الملعب.

إذ كتب "لم يمر على النصر لاعبون بلا روح ولا انضباط مثل بعض لاعبيه حاليًا .. يبدأ اللاعب جيدًا ثم إذا عاشر القوم صار منهم بل أردى منهم ! المدربون كذلك من الذي صنع هذه البيئة المخرِّبة؟".

لم يمر على #النصر لاعبون بلاروح ولا انضباط مثل بعض لاعبيه حاليا ..

يبدأ اللاعب جيدًا ثم إذا عاشر القوم صار منهم بل أردى منهم !

المدربون كذلك

من الذي صنع هذه البيئة المخرِّبة ؟ — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 18, 2022

النصر بدأ جيدًا مع مدربه الحالي ميجيل روسو، محققًا 7 انتصارات متتالية في الدوري السعودي بجانب آخر في الكأس، لكن كل شيء انهار بعد الخسارة أمام الاتحاد في جدة بالثلاثة، إذ خرج بعدها من الكأس أمام الهلال وخسر أمامه في الدوري لتتقلص آماله كثيرًا في المنافسة على اللقب.

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