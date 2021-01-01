اعتراضات على إقامة فاصلة العين الإماراتي وفولاذ الإيراني بالسعودية

هل يسجيب الاتحاد الآسيوي لرغبة نظيره الإيراني؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة مباراة الملحق الآسيوي، بين العين الإماراتي وفولاذ خوزستان الإيراني، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأوقعت القرعة فريق نادي النصر السعودي بالمجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا فريقي السد القطري والوحدات الأردني، في انتظار الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

الاتحاد الآسيوي أعلن عن إقامة مباراة الملحق الآسيوي بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي نفس السياق، بعث الاتحاد الإيراني رسالة إلى نظيره السعودي، يطلب فيها نقل مباراة فولاذ الإيراني ضد العين الإماراتي، لتقام خارج المملكة العربية السعودية.

وجاء نص الرسالة التي نشرت عبر وسائل الإعلام الإيرانية كالآتي: "الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب بتغيير استضافة العاصمة الرياض للمباراة الفاصلة ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021، بين فولاذ خوزستان والعين الإماراتي، بسبب انعدام الأمن في السعودية" كما جاء في نص الرسالة.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الآسيوي قراره النهائي بشأن المباراة، سواء بإقامتها في الرياض، أو نقلها خارج المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

خاص | ستانلي: لم أندم على انتقالي للزمالك .. وهذا الفارق بين الدوري السعودي والإماراتي والمصري

ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما تقدم نادي النصر بطلب باستضافة المجموعة التي يقع فيها.