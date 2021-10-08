اعتذار وسخرية .. هكذا علقت الجماهير السعودية على واقعة يوشيدا

حملة عبر "تويتر" وسخرية أحد الصحفيين!

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ما بدر من بعض الجماهير السعودية التي كانت حاضرة في ملعب "الجوهرة المشعة"، تجاه مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني عقب المباراة التي جمعته بنظيره السعودي.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ماذا حدث بعد المباراة من الجماهير السعودية ضد يوشيدا؟

دخل يوشيدا في مشادات مع الجماهير السعودية في ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث وجد منهم سخرية وعنصرية، وقاموا بتوجيه بعض الإهانات والعبارات المسيئة له.

يوشيدا كان يجري لقاء تليفزيوني عقب المباراة، ووجد عدد من الجماهير السعودية يقومون بمهاجمته، لينفعل اللاعب ويترك اللقاء التليفزيوني ويتوجه إليهم ويوجه لهم بعض الكلمات ويظهر عليه علامات الغضب الشديد.

موقف الجماهير السعودية أثار غضب قائد المنتخب الياباني الذي كان حزينًا للخسارة، وجعله يخرج عن شعوره ويتجه إلى الجماهير الموجودة في المدرجات.

غضب ياباني .. يوشيدا يتهم الجمهور السعودي بالعنصرية

كيف ردت اليابان على سخرية أحد الصحفيين السعوديين؟

وبعد المباراة، نشر الإعلامي الرياضي خالد القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر فيها من مايا يوشيدا عقب المباراة.

ونشر القحطاني صورتين لليوشيدا وعليه علامات الحزن، عقب الخسارة من السعودية مرتين، عامي 2017 ومباراة الأمس، وعلق عليها بشكل ساخر، حيث قال:

"المشهد واحد يا يوشيدا، هنا تأتي كل 4 سنين لتخسر، بنفس شارتك وانكسارك وعجزك، بحضور كل منتخبك، ستأتي إلى الجوهرة لتخسر وتكون شاهد لتأهلنا المتكرر، لا تُقلب يديك بحسرة، كان جتك سالمة حب يدك وخشها".

حساب اليابان باللغة العربية رد على تغريدة القحطاني بتغريدة أخرى جاء فيها: "هل هكذا يكون التحليل الرياضي؟!، في النسخة الماضية من التصفيات خسر المنتخب السعودي في اليابان، ثم خسرت اليابان في السعودية، وتأهلنا سويًا من نفس المجموعة أخوة أحباء نمثل آسيا في كأس العالم بوجود الكابتن يوشيدا، كلمات مثل الانكسار والعجز والحسرة لا تتناسب وقيم الرياضة بشكل عام".

هل هكذا يكون التحليل الرياضي؟!😲

في النسخة الماضية من التصفيات خسر المنتخب السعودي في #اليابان ثم خسرت #اليابان في السعودية وتأهلنا سويًا من نفس المجموعة أخوة أحباء نمثل آسيا في كأس العالم بوجود الكابتن يوشيدا. كلمات مثل الانكسار، العجز، الحسرة لا تتناسب وقيم الرياضة بشكل عام. pic.twitter.com/cySWXHjLMd — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) October 8, 2021

ما هو رد فعل الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه يوشيدا؟

ودشنت الجماهير السعودية عبر "تويتر" هاشتاج حمل اسم "جمهور السعودية يعتذر لليابان"، من أجل توجيه الاعتذار إلى الشعب الياباني على ما بدر من عدد من الجماهير.

الجماهير السعودية قامت بالاعتذار عن ما بدر من بعض الجماهير التي سخرت من يوشيدا عقب انتهاء المباراة، بإطلاق حملة على "تويتر" تحمل كلمات باللغتين العربية واليابانية من أجل الاعتذار.

ولم يتم إصدار حتى كتابة هذه الكلمات أي بيان رسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو وزارة الرياضة السعودية، من أجل الاعتذار عما بدر من بعض الجماهير السعودية.

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