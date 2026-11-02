بعد اعتذار جيمي كاراجر .. أستون فيلا يكشف عن موقفه النهائي تجاه مقاضاة أسطورة ليفربول!

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تصريح كاراجر فجّر غضب جماهير فيلا..

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تفيد التقارير بأن أستون فيلا قرر التراجع عن تهديده باتخاذ إجراءات قانونية ضد جيمي كاراجر، بعدما قدّم مدافع ليفربول السابق، اعتذارًا علنيًا عن تصريحاته الأخيرة. وكان نادي "الميدلاندز" قد أعرب في البداية عن غضبه الشديد إزاء التعليقات التي أدلى بها المحلل، والتي اعتبرها رئيس النادي ناصف ساويرس مهينة للمؤسسة ولجماهيرها.

تصريحات كاراغر المثيرة للجدل في البودكاست

في وقت متأخر من مساء الجمعة، لجأ أستون فيلا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن عزمه مقاضاة مدافع ليفربول السابق، حيث تعود جذور الخلاف إلى حلقة حديثة من بودكاست Stick to Football، بتلميح المحلل إلى أن أوناي إيمري سيغادر فيلا بارك متلهفًا نحو أولد ترافورد.

ووفقاً لـBirminghamLive، فقد تراجع النادي الآن عن موقفه، ويأتي هذا التحول السريع مباشرة في أعقاب تراجع كاراغر علنًا عن تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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اعتذار كاراجر

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وشهد النقاش الأولي في البودكاست، قيام كاراجر بتوضيح الهرمية الكروية بصراحة، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد يأتي بثبات فوق أستون فيلا، مضيفًا: "بالتأكيد هو (إيمري) سيرغب في تلك الفرصة لتدريب نادٍ عملاق مرة أخرى. هناك تسلسل في كرة القدم، سواء أعجبك ذلك أم لا. ريال مدريد سيأخذ أفضل لاعب في مانشستر يونايتد، سيأخذون (كريستيانو) رونالدو. قلة قليلة فوق يونايتد، والأمر نفسه ينطبق على ليفربول".

ووجه كاراجر رسالة صريحة إلى جماهير فيلا، بقوله: "لكن ستكون هناك فرق أدنى من أستون فيلا، وسيأخذون مدربهم، أو سيأخذون لاعبيهم، لذا اصمتوا يا جماهير فيلا. أستون فيلا لن يكون أبداً مثل مانشستر يونايتد".

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وفي أعقاب ردود الفعل الغاضبة الشديدة، أصدر المحلل تراجعًا كاملًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال: "أودّ أن أعتذر لأستون فيلا، وملّاكه وجماهيره. كانت لغتي هذا الأسبوع خرقاء وخاطئة. يمكنني أن أؤكد لجماهير فيلا أنها كانت على سبيل المزاح، لكنني أتفهّم أنها لم تظهر بهذا الشكل، لذا أعتذر".

أسهم إيمري ترتفع وسط تعثّر يونايتد

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البداية الكارثية لمانشستر يونايتد هذا الموسم دفعته إلى البحث عن بدائل محتملة لمايكل كاريك؛ إذا ما أصبح التغيير على رأس الجهاز الفني ضروريًا. وقد برز إيمري بشكل طبيعي كمرشح أول بعد تأثيره التحويلي في فيلا بارك.

وعلى الرغم من فترة سابقة لا تُذكر في إنجلترا مع آرسنال، أعاد المدرب الإسباني بناء سمعته بشكل مذهل. فقد قاد "الميدلاندز" إلى دوري أبطال أوروبا مرتين، وأضاف لقبًا آخر في الدوري الأوروبي إلى سجله الحافل، مرسّخاً إرثه في المسابقات الأوروبية.

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مواجهة حاسمة في أولد ترافورد

بعد موجة رحيل في الصيف وبداية بطيئة للموسم، استعاد رجال إيمري إيقاعهم وباتوا يملكون الآن سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة. وسيضعون هذا المستوى على المحك يوم الأحد المقبل حين يواجهون مانشستر يونايتد الذي يعاني من المتاعب، ما يضيف ثقلاً روائياً كبيراً لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.