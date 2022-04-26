"اعتدنا على أخطاء الحكام لصالحه وشاهدوه أمام النصر" .. إساءة بالغة من إعلامي كويتي للهلال
أدلى الإعلامي الرياضي الكويتي عبد العزيز عطية بتصريحات من المتوقع أن تُثير جدلًا كبيرًا في السعودية لأنها تحمل إساءة واضحة تجاه الهلال واتهامًا له بوقوف التحكيم معه وظلم الأطراف الأخرى في مبارياته.
الهلال تأهل رسميًا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، وقد تعادل في اللقاء الخامس مع الشارقة 2-2 بعدما أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدفين نظيفين، وقد اشتكى مسؤولو الفريق الإماراتي من التحكيم خلال اللقاء ومحاباته لحامل اللقب.
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عطية وخلال حلقة مساء اليوم من برنامجه "الديربي" علق على شكوى مسؤولي الشارقة من ظلم الحكام لهم خلال مواجهة الهلال بالقول "الأخ العزيز عيضة بن مسعود وهو إعلامي وشارع إماراتي كتب "رغم الأخطاء التحكيمية إلا أن الشارقة قدم مباراة كبيرة أمام الهلال"، وأنا لا ألومك أخي لأنه يبدو أنك لا تشاهد مباريات الهلال ضد النصر".
تابع "لو شاهدت تلك المباريات لما تحدثت عن هذا الأمر، أي فريق يلعب ضد الهلال طبيعي أن يرتكب الحكم أخطاء لصالحه، أي فريق يلعب ضد الهلال يُفكر أولًا بالحكم، قبل وضع الخطة أو تفاصيل المباراة، ومنهم فريق النصر الذي يُفكر من هو الحكم وكيف سيكون قبل الجوانب الفنية للمواجهة".
يُشار إلى أن الجدل كبير في السعودية حول أخطاء التحكيم ولعبها دورًا في تحديد مسار المنافسة في البطولات المحلية خاصة الدوري السعودي، وتشتكي جميع الأندية من أخطاء الحكام سواء الأجانب أم المحليين، وتقوم دائرة التحكيم باتحاد كرة القدم السعودي بتحليل المباريات وقرارات الحكام وتنشره عبر اليوتيوب.