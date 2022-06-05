اعتداء في وسط بغداد .. وفاة نجم الكرة العراقية

قاد أسود الرافدين لحصد لقب آسيا 2007 لأول مرة في تاريخ العراق

فارق حيدر عبد الرزاق؛ نجم الكرة العراقية الأسبق، اليوم الأحد، الحياة متأثرًا بإصابته في اعتداء تعرض له بوسط العاصمة العراقية "بغداد"، عن عمر يناهز الـ39 عامًا.

ما هي تفاصيل الوفاة؟

استقبلت مستشفى "الجملة العصبية" ببغداد في منتصف الأسبوع الماضي حيدر، الذي ظهر في بعض الفيديوهات بإصابات بليغة في الوجه والرأس.

وصارع نجم الكرة العراقية الأسبق الإصابات لعدة أيام، لكن لم تفلح محاولات الطاقم الطبي في إنقاذه، إذ رحل متأثرًا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة.

وأوضحت التقارير العراقية أن الدولي العراقي الأسبق تعرض لضرب مبرح من مجموعة مجهولة في منطقة "القادسية" في وسط بغداد، لكن دون أسباب واضحة.

وأشارت التقارير أن الشرطة العراقية لا تزال تجري تحقيقاتها في الواقعة، لكن لم يتسن لها حتى الآن الوصول لطرف خيط في القضية، في ظل عدم العثور على شهود عيان.

أسباب الاعتداء كذلك بالتبعية مجهولة، ولم يتضح ما إذا كان لأسباب كروية أم أمور شخصية، ولم ينجح الأمن في التأكد من أن حيدر عبد الرزاق هو الشخص المستهدف بالفعل أم أنه اعتداء عشوائي من قبل مجموعة إرهابية.

ماذا قدم حيدر للكرة العراقية؟

تنقل الراحل بين عدة أندية عراقية، لكنه أغلب مسيرته قضاها في نادي الطلبة، بجانب خوضه تجربتين احترافيتين في الدوري اللبناني والدوري الأوزبكي.

وشارك حيدر في إنجاز تحقيق منتخب العراق للقب كأس آسيا 2007 لأول مرة في تاريخ أسود الرافدين.

بخلاف ذلك شارك عبد الرزاق في أولمبياد أثينا، وحقق المركز الرابع، في إنجاز للكرة العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص، وحقق كذلك لقب دورة ألعاب غرب آسيا 2005، والمركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2007.

وعقب اعتزاله، اتجه حيدر للعمل الإداري بنادي الطلبة، قبل أن يفارق الحياة.

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