اعتداء أدى لتدخل الشرطة .. جمهور أتلتيكو يسب مدافعه لارتباطه بريال مدريد!

جماهير أتلتيكو مدريد استشاطت غضبًا ضد بعض لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام فياريال في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

حملت نهاية مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أحداثًا مؤسفة بعد اشتباك ماريو هيرموسو مدافع فريق العاصمة الإسبانية مع جماهير "الروخيبلانكوس".

أتلتيكو مدريد تعرض للخسارة بنتيجة 2-0 على ملعبه أمام فياريال، وهو ما جعل رابطة جماهير "الروخيبلانكوس" توبخ اللاعبين على أدائهم السيئ.

ماذا حدث؟

مع قيام اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة فياريال ومن بينهم هيرموسو، والبدلاء ببعض التدريبات بعد نهاية المباراة، شنت جماهير أتلتيكو مدريد هجومًا عنيفًا عليهم.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هيرموسو رد على بعض الإهانات التي وجهها المشجعون إلى زميله الفرنسي أنطوان جريزمان تحديدًا.

وأظهرت لقطات مصورة أن هيرموسو اشتبك لفظيًا مع الجماهير، قبل أن يتسلق لوحة الإعلانات وصولًا إلى المدرجات لمواصلة الجدال مع الجماهير، والتي ردت بقذفه بالزجاجات.

واضطر أفراد الأمن الملعب والشرطة المدنية إلى التدخل لمنع هيرموسو قبل أن يصبح الموقف أكثر عدائية، ليعود اللاعب في النهاية إلى أرض الملعب ويستكمل المران مع بقية اللاعبين.

ما هو رد الجمهور على هيرموسو؟

جماهير أتلتيكو مدريد ردت بقسوة على تدخل هيرموسو في الأمر، حيث سبته بشدة بسبب ارتباطه في السابق بنادي ريال مدريد.

جماهير أتلتيكو مدريد وجهت سبابًا إلى هيرموسو قالت فيه: "أنت مشجع لريال مدريد يا ابن العاهرة".

ويعد هيرموسو واحدًا من خريجي أكاديمية ريال مدريد، ولعب في صفوف النادي الملكي خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، لكنه لم يمثل أبدًا الفريق الأول في ريال مدريد.