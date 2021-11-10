إعادة مواجهة الهلال الآسيوية السبب في إقالة بيدرو من النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق، عن السبب الحقيقي وراء رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق النصر، وحسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأصفر.

ما هي القرارات التي اتخذها نادي النصر؟

واتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارات حاسمة اليوم الأربعاء، بالموافقة على استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، والبرتغالي بيدرو إيمانويل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على استقالة عبد الغني، وأيضًا توجيه الشكر إلى بيدرو إيمانويل، وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.

وقررت الإدارة تعيين مارسيلو سالازار لقيادة الفريق فنيًا، حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود تدريب الفريق الأصفر مستقبلًا.

ما هي أسباب إقالة بيدرو واستقالة حسين عبد الغني؟

ونشر عبد العزيز الهدلق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن أسباب إقالة بيدرو إيمانويل، والموافقة على استقالة عبد الغني.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ليس صحيحًا أن تغيير مدرب النصر والمدير التنفيذي جاء نتيجة للخسارة لهلالية الآسيوية، فقد مر 20 يومًا دون حدوث تغيير".

وتابع: "تغيير المدرب والمدير التنفيذي جاء نتيجة ما أسفرت عنه قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستعيد المواجهة الآسيوية مرة أخرى في نفس الملعب، ويخشى صاحب القرار النصراوي تكرار نفس السيناريو الآسيوي".

ليس صحيحاً أن تغيير مدرب النصر والمدير التنفيذي جاء نتيجة للخسارة الهلالية الآسيوية. فقد مر 20 يوماً دون حدوث تغيير.

بل جاء التغيير نتيجة لما أسفرت عنه قرعة الكأس والتي ستعيد المواجهة الآسيوية مرة أخرى في نفس الملعب.ويخشى صاحب القرار النصراوي تكرار نفس السيناريو الآسيوي. pic.twitter.com/OD3NrVhg5n — عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) November 10, 2021

كيف ستُعاد المواجهة الآسيوية مرة أخرى؟

وأوقعت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 فريق نادي النصر في مواجهة أمام الاتفاق في دور الـ16، وسيلعب الهلال هو الآخر أمام الرائد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الاتفاق أمام النصر، الفائز من مباراة الهلال والرائد، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية إقامة مباراة ديربي في دور الربع نهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي حالة مواجهة النصر نظيره الهلال، ستكون على ملعب مرسول بارك، وهو نفس الملعب الذي تواجه عليه الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وفاز في تلك المواجهة الهلال بهدفين مقابل هدف.

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