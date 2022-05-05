اطمئن يا برشلونة.. جوهرة لاماسيا لا يريد الرحيل

وضعية أنسو فاتي التعاقدية مع برشلونة يبدو أنها تسير في إطار مريح للطرفين، الفتى الواعد يريد البقاء في برشلونة لأطول وقت ممكن.

مع شرط جزائي في عقده يبلغ مليار يورو، لن يغادر فاتي برشلونة إلا إذا أراد هو ذلك، ويبدو أن ناشئ لاماسيا لا يعتزم الرحيل.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والحاصل على القميص رقم 10 خلفًا للأسطورة ليونيل ميسي قضى معظم فترات الموسم الحالي مصابًا، ويريد التعويض في المواسم اللاحقة.

ماذا قال أنسو فاتي عن مستقبله برفقة برشلونة؟

وعن مستقبله، قال في تصريحات لـ"سبورتس بايبل": "لا أريد تجربة أي تحد جديد، لقد منحني برشلونة كل شيء، أنتمي لهذا النادي".

وأضاف: "طموحي الرئيس هو الفوز بالألقاب مع برشلونة، منح الألقاب للنادي والمشجعين هو الهدف رقم 1 بالنسبة لي، إذا مر هذا بتحقيقي لأرقام شخصية فسيكون أمرًا رائعًا، سأعمل بإصرار وأبقى متحمسًا، وآمل أن تأتي البطولات بعد ذلك".

وعن نشأته في لاماسيا والأساطير الذين أثروا فيه، قال فاتي: "حين كنت في الناشئين، كان الفريق الأول لبرشلونة من ببين الأفضل في التاريخ، لقد تبعنا خطاهم وعرفنا ما فعله، وهذا أمر مرجعي بالنسبة لنا، كل اللاعبين كانوا مرجعيات لنا".

وأكد فاتي كما قال مرارًا إنه اعتبر ليونيل ميسي مرجعية أساسية له، لكنه أشار أيضًا إلا أن الإيفواري ديدييه دروجبا كان قدوة له في صغره.

وعن هذا قال: "مع إعجابي الشديد بدروجبا، فأنا لا أحبذ أن أنظر فقط إلى لاعب واحد، بل أن أتتبع مسيرة اللاعبين العظماء على مدار السنين، وأستلهم من الأفضل".

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