اضطراب كبير وراء الكواليس: هيلين هندريكس غاضبة للغاية وتواجه مدير القناة

ثارت ضجة حول برنامج «De Oranjezondag»، وهو البرنامج الحواري الذي تقدمه عادةً هيلين هندريكس. فقد استبعدت إدارة قناة SBS6 المذيعة يوم الأحد واستبدلتها بتوماس فان غرونينغن. ووفقًا ليوهان ديركسن، فإن هذا القرار قد أزعج هندريكس.

في بودكاست "Groeten uit Grolloo"، يكشف ديركسن أن هندريكس تم تجاوزها بشكل غير متوقع في برنامجها الخاص. "اكتشفت Talpa هيلين باعتبارها المرأة المثالية في عالم الاستعراض لتقديم تلك البرامج الكبيرة، أليس كذلك؟ وهي الآن تقدم برنامجًا كبيرًا للغاية يتم تسجيله على أجزاء. كان من المفترض أن تسجل جزءًا منه مساء الأحد، لكن ذلك لم يحدث"، يشرح ديركسن.

"ثم اتصلت بمدير القناة قائلة إنني أستطيع تقديم برنامج De Oranjezondag. فرد عليها مدير القناة: 'لا، توماس فان جرونينجن يقوم بذلك بالفعل.'

كان هذا القرار غير مقبول تمامًا بالنسبة لهندريكس، وفقًا لديركسن. "كانت هيلين غاضبة حقًا من ذلك، لأنها قالت: 'إنه برنامجي.'" ووفقًا له، لم تستطع أن تتقبل أن فان غرونينغن هو من تم اختياره بالذات.

يؤكد ديركسن أن هندريكس كان عليها أن تتخذ موقفاً أقوى داخل القناة. "إنها ليست قوية بما يكفي لتقول لرجل مثله: مهلاً، هذا برنامجي."

يقول المحلل إنه قدم لها نصيحة ملحة. "قلت لها: عليك فقط الاتصال بـ دي مول لتخبريه أنك لا تقبلين ذلك." لكن تلك المكالمة لم تتم، مما أثار إحباط ديركسن.

ووفقًا له، فإن المشكلة أعمق من ذلك وتكمن في تنظيم القناة. "يوجد تحت دي مول الكثير من الرؤساء، ولديهم غرورهم الخاص، ويريدون أحيانًا اتخاذ القرارات."

كما ينتقد ديركسن اختيار فان غرونينغن كبديل. «المشاهدون في منازلهم يريدون هيلين وليس فان غرونينغن، لأنها لا تنتمي إلى هذا البرنامج.» ويرى أن هندريكس يتناسب بشكل أفضل بكثير مع نبرة وأسلوب برنامج «دي أورانج زونداغ».

وأخيراً، لم يرحم ديركسن فان غرونينغن نفسه. «بدأ توماس يؤمن بنفسه قليلاً، وأصبح مهرجاً ومطولاً للغاية. غالباً ما تكون أسئلته أطول من إجابة الضيف.» ووفقاً له، يجب على المذيع أن يحذر من المبالغة الآن بعد أن أصبح يظهر بشكل متكرر على القناة.