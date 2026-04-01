اضطراب في تشيلسي: إنزو فرنانديز يفقد ثقة زملائه بسرعة البرق

قبل انطلاق فترة التوقف الدولية التي انتهت مؤخرًا، كانت الأمور تسير بشكل سيئ للغاية في تشيلسي. فقد خسر الفريق اللندني آخر أربع مباريات له ويواجه خطر الخروج من سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. علاوة على ذلك، أفادت صحيفة «ذا تيليغراف» أن عددًا من اللاعبين غير راضين عن إنزو فرنانديز.

خسر تشيلسي مرتين في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (5-2، 0-3) في الفترة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تعرض فريق المدرب ليام روزينيور لهزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نيوكاسل يونايتد (0-1) وإيفرتون (3-0).

فرنانديز هو عادةً نائب قائد تشيلسي، لكنه ارتدى شارة القيادة في المباراتين الأخيرتين في غياب القائد الأول المصاب، ريس جيمس. لكن فرنانديز لم يقدم أداءً مبهراً في هذا الدور.

بعد الهزيمة 8-2 (في مجموع المباراتين) أمام باريس سان جيرمان، فاجأ فرنانديز الجميع ببعض التصريحات حول مستقبله. "لا أعرف"، أجاب عندما سئل من قبل ESPN الأرجنتينية. "هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك أيضًا كأس العالم، وبعد ذلك سنرى."

تعلم صحيفة "ذا تيليغراف" أن فرنانديز قد شتم زملاءه في الفريق عدة مرات خلال تلك السلسلة السيئة من النتائج. ونتيجة لذلك، فإن عدداً منهم غير راضٍ تماماً عن فرنانديز، حيث يجب أن يكون هناك تماسك مع اقتراب نهاية الموسم.

كما أطلق فرنانديز العنان لنفسه لفظياً في غرفة الملابس، خلال المباريات ضد باريس سان جيرمان ونيوكاسل وإيفرتون، مما أثار استياء عدد من زملائه. وكان الحارس فيليب يورجنسن أحد الضحايا، بعد أن ارتكب خطأ في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان.

لكن إحباط فرنانديز كان واضحاً أيضاً على أرض الملعب. فقد شتم اللاعب الأرجنتيني نظيره الدنماركي وألقى الكرة باتجاه الحارس. وعلق المراسل الرياضيفي قناة TNT Sports، جلين هودل، في تلك اللحظة قائلاً: "إنه يثور حقاً".

وقد انتقد لاعبون سابقون في النادي فرنانديز. فقد قال جون أوبي ميكيل في بودكاسته "The Obi One Podcast": "هذا هو تشيلسي، وليس مجرد خطوة نحو نادٍ آخر. إذا كان قلبك في مدريد، فلا يجب أن ترتدي القميص الأزرق. في تشيلسي، كنا نلعب من أجل شعار النادي، وليس من أجل انتقال مستقبلي".

فيرنانديز، الذي لعب مع الأرجنتين ضد زامبيا وموريتانيا خلال فترة توقف المباريات الدولية، سيخوض مع تشيلسي مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت. وسيكون خصمه في ستامفورد بريدج هو نادي بورت فالي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. ويحتل "البلوز" المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.