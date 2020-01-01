"اضرب يا بدري" - الاتحاد يعلن ضم "أنيس" قادمًا من الترجي التونسي

الاتحاد يضم أنيس البدري

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن ضم التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق.

البدري من أهم اللاعبين في صفوف الترجي التونسي، يمثل العميد في النصف الثاني من الموسم، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة التعاقد مع أنيس البدري حتى الأن، حيث تحدث اللاعب عن سعادته بالانضمام للعميد قادمًا من الترجي التونسي.

وترك أنيس البدري الترجي التونسي في وقت قاتل، حيث ينافس على بطولة دوري أبطال إفريقيا ويدافع عن لقبه، وقبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

ويسعى الاتحاد لتدعيم فريقه خلال الفترة الحالية للابتعاد عن المراكز المتأخرة، والهروب من دائرة الهبوط.