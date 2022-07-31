إضاعة ليفاندوفسكي للفرص؟ تشافي: حدث ذلك مع لويس سواريز من قبل!

تشافي يترك الباب مفتوحًا أمام رحيل دي يونج

اختتم فريق برشلونة جولته الاستعدادية بالولايات المتحدة مع بداية اليوم الأحد، بعد أن استطاع التغلب على فريق نيويورك ريد بولز بثنائية دون رد.

وأقيم اللقاء على ملعب "ريد بول أرينا" الذي شهد تألق الفريق الكتالوني والسيطرة على المواجهة، حيث سجل هدف البلوجرانا الأول عثمان ديمبيلي بعد تمريرة ساحرة من رافينيا، وسجل الثاني ممفيس ديباي بعد متابعة رائعة للكرة.

وتحدث المدرب تشافي هيرنانديز بعد اللقاء عن سعادته بالجولة والخروج منها بمكاسب واضحة، وحول أداء لاعبيه وخاصةً روبرت ليفاندوفسكي الذي أهدر العديد من الفرص، وحول بقاء دي يونج أو رحيله.

ماذا قال تشافي عن المباراة ونهاية الجولة الاستعدادية؟

أجرى تشافي هيرنانديز تقييمًا إيجابيًا للغاية للعمل المنجز خلال جولة الولايات المتحدة وكان مقتنعًا بأن فرص ليفاندوفسكي ستأتي في النهاية.

حيث قال: "الاستنتاج الذي خرجنا به قبل بداية الموسم الرسمي هو أن الهدف هو الألقاب، لدي شيء واضح، القتال في الدوري ضد مدريد هو تحدٍ".

وعن نهاية الجولة الاستعدادية واصل: "بشكل عام أنا سعيد جدًا بالطريقة التي سارت بها الرحلة، لقد عملنا بشكل جيد، بحسن الخلق والإيقاع والسلوك، الأسوأ؟ الحرارة التي عشناها في لاس فيجاس".

وعن اللقاء تابع: "لقد لعبنا مع أساليب مختلفة، هنا قاموا بعمل مهارات فردية وفهمناها بشكل أفضل في الشوط الثاني، كانت المباراة مليئة بالحيوية، لقد أثروا علينا، وصنعنا فيها الفرص لكننا أهدرنا".

وحول وجود العديد من اللاعبين في قائمة الفريق أضاف تشافي: "هذه مشكلة للمدرب، مشكلة مباركة، بالنسبة لي هو ضمانة أن يكون لدينا فريق كبير ولدينا ذلك".

ماذا قال عن دي يونج؟

حول أزمة دي يونج، ترك تشافي مستقبل اللعب مفتوحًا حيث أوضح: "سنرى، هناك طريق طويل لنقطعه حتى 31 أغسطس".

وعن اللعب به كمدافع لإرغامه على الرحيل استدرك: "لقد اختبرنا العديد من اللاعبين في مراكز مختلفة ولعب فرينكي كمدافع في أوقات مختلفة، ولم يكن ذلك علامة على أنه كان سيخرج، أنا لا أرسل إشارات، أنا أتحدث مع اللاعبين، لدينا فريق رائع وأسماء يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة".

ماذا عن ليفاندوفسكي؟

أهدر النجم البولندي العديد من الفرص السهلة في لقاء ريد بول، الأمر الذي جعل المدرب تشافي يوضح أنه يثق في قدراته وأن التسجيل سيأتي لا محالة.

حيث أضاف: "الجزء الإيجابي هو أنه حصل على كل هذه الفرص، أنا متأكد من أنه سيسجلهم".

وتابع: "في التدريبات يضع الكرات في المرمى، وأنا واثق من أنه سيسجل في المستقبل، لقد حدث ذلك مع لويس سواريز من قبل، ومع فيران توريس العام الماضي".

ماذا عن عثمان ديمبيلي؟

قال تشافي: "لدي ثقة كبيرة به وهو يعرف ذلك، لقد أحدث فرقًا منذ أن كنت هنا، نريده أن يحدث فرقًا في كل مباراة".

هل يتعاقد برشلونة مع أسماء جديدة؟

أوضح تشافي أنه لا يعلم ما هي الصفقات الجديدة، لكنه يتمنى حدوثها حيث أردف: "لا أعرف عدد التعاقدات الإضافية، كلما زاد عددها، كان ذلك أفضل".

واختتم: "أنا واضح بنسبة 99٪، لكن الأمر يعتمد أيضًا إلى حد كبير على" اللعب النظيف "، وليس فقط على القضايا الرياضية".