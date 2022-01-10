غادرت بعثة الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل قليل، العاصمة الرياض، متجهة إلى مدينة حائل، لمواجهة الطائي.

الزعيم يحل ضيفًا غدًا الثلاثاء، على الطائي، في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة عصرًا، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

ماذا حدث في الهلال؟

صفقات قوية أبرمها الزعيم على مدار الأيام الماضية بالتعاقد مع سعود عبد الحميد من الاتحاد، محمد العويس من الأهلي، وعبد الرحمن العبيد من النصر، جميعها مجانية بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم.

ويبدو أن خطف هذه الصفقات من فرقها أصاب الهلال باللعنة، لتضربه الإصابات قبل مواجهة الطائي.

يغيب عن الزعيم في مواجهة الطائي الثلاثي ياسر الشهراني، ناصر الدوسري ومحمد البريك، نظرًا لعدم اكتمال شفائهم من الإصابات.

فيما يغيب الثنائي علي البليهي ومصعب الجوير عن اللقاء، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

ما هو موقف الهلال والطائي في جدول الترتيب؟

الأزرق يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 24 نقطة مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب الصدارة، لكن الهلال يتأخر بمباراة.

فيما يأتي الطائي بالمركز الثامن برصيد 19 نقطة، إذ يقدم أداءً مميزَا رغم صعوده حديثًا بالموسم الجاري إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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