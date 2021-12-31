إصابة وسبب غريب يتسببان في حرمان نيجيريا من أفضل لاعبيها بأمم إفريقيا

مفاجآت مدوية في قائمة المنتخب النيجيري التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال شهر يناير القادم بالكاميرون، وذلك بعد استبعاد أكثر من لاعب مميز.

المنتخب النيجيري يقع في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا مصر والسودان وغينيا بيساو، حيث تنطلق البطولة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

من هم أبرز المستبعدين من قائمة المغرب لكأس أمم إفريقيا؟

الاتحاد النيجيري لكرة القدم أعلن اليوم الجمعة بشكل رسمي، عن استبعاد الثنائي فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، وإيمانويل دينيس لاعب واتفورد الإنجليزي، من قائمة النسور.

كما أعلن الاتحاد النيجيري عن أنه قرر استبعاد كلًا من المدافعين عبد الله شيهو وليون بالوجون، بسبب الإصابات.

وجاء استبعاد فيكتور أوسيمين من قائمة منتخب نيجيريا، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيجعله مشاركته بالبطولة القارية أمرًا صعبًا.

ما هو سبب استبعاد إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد من قائمة نيجيريا؟

ووفقًا لما ذكره الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي، فإن الاتحاد النيجيري تأخر في إرسال البريد الإلكتروني لنادي واتفورد من أجل الحصول على اللاعب.

وخلال تصريحات نقلتها "ديلي ميل" الإنجليزية، قال فيها رانييري: "لم يصل لنا البريد الإلكتروني في الوقت المناسب، المنتخب النيجيري لديه وقت كافي لإرسال طلبهم مسبقًا، ولم يحترموا المواعيد".

المدرب الإيطالي واصل انتقاده لمسؤولي الاتحاد النيجيري، حيث أكد على أنهم لا يحترمون اللوائح أو المواعيد الرسمية لإرسال الاستدعاءات الدولية، ولم يصل الخطاب في الوقت المناسب.

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