إصابة مقلقة.. كيليان مبابي يغيب عن باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي

أنباء سيئة للفريق العاصمي

أنباء سيئة للمعقل العاصمي، نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لن يكون موجودًا في افتتاح مسابقة الدوري الفرنسي أمام كليرمونت.

المباراة تقام غدًا السبت في ملعب جابرييل مونبييه معقل كليرمونت، وأعلن النادي الباريسي قائمته التي خلت من وجود مبابي.

الفرنسي يعاني من مشكلات في العضلة الضامة، وكنتيجة لذلك لن يسافر مع بقية زملائه وسوف يتم إعلان تفاصيل الإصابة الإثنين بعد التمعن في الفحوصات، على أن يكون ذلك قبل مباراة مونبلييه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، غاب عن مباراة فريقه ضد نانت في كأس الأبطال الفرنسي "السوبر الفرنسي" الأسبوع الماضي، ولكن كان ذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه منذ الموسم الماضي.

ويتمنى الباريسيون أن ينجح رجال المدرب كريستوف جالتييه في تعويض غياب النجم الأبرز للفريق العاصمي.

الآمال ستكون معقودة بالتأكيد على الثنائي ليونيل ميسي ونيمار لقيادة باريس سان جيرمان لانطلاقة قوية يحقق بها الفريق الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

أما المدرب كريستوف جالتييه فلن يجد ناديًا في فرنسا أفضل من باريس سان جيرمان في الوقت الراهن لتعزيز سجله من بطولات الدوري مرة أخرى وهو الذي حققه الموسم قبل الماضي مع ليل في مفاجأة مدوية.