إصابة مشجع لمانشستر سيتي بفقدان في الذاكرة بعد الخسارة ضد ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي قد وصل للمستشفى عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا متأثرًا بجراح بالغة.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن ستيفن هانت صاحب الـ 25 عامًا عانى من فك مكسور تم نقله على أثره للمستشفى.

وأوضحت أن الفك المكسور ليس المشكلة الصحية الوحيدة الذي عانى منها الرجل الذي يعول طفلين، حيث تم سؤاله عن سبب الكسر فلم يتذكر.

ويعاني ستيفن من فقدان للذاكرة، وأثار للضرب في مناطق متفرقة من جسده، وتخشى عائلته أن يكون قد تعرض للضرب بعد المباراة.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء في المستشفى التي تقع في مدريد بالقرب من ملعب سانتياجو برنابيو وجدوا كسر آخر في عظام الوجه وغيره في الأنف، بالإضافة إلى شكهم بوجود نزيف في المخ.

وبالرغم من سفره إلى مدريد لمقابلة مجموعة من الأصدقاء الذين استطاعوا الحصول على تذاكر المباراة لم يستطع أن يحضر من الملعب بسبب عدم تمكنه من شراء تذكرة لنفسه، وشاهد المباراة من أحد البارات.

والدة ستيفن قالت للصحيفة: "كونه لا يزال حيًا هو أمر يدعو للدهشة، نحن نشعر بالكثير من الحظ والامتنان لذلك، نجلي مسالم ولم يشتبك مع من اعتدوا عليه بكل تأكيد".

وكان ريال مدريد قد نجح في قلب تأخره ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام في الـ 29 من مايو الجاري في مدينة باريس بفرنسا.