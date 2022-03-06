"إصابة حمدالله مختلف عليها .. لم نشاهده يسقط أمام ضمك"

شكك الإعلامي الرياضي سعود الصرامي في إصابة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد، والتي ستجعله يغيب عن مباراة فريقه أمام الهلال بالكلاسيكو.

الاتحاد يستعد لمواجهة نظيره الهلال مساء يوم الثلاثاء القادم، باللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق خلالها على سبب غياب حمد الله عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "إصابة حمد الله وبسببها سيغيب عن لقاء الهلال مختلف عليها، قالوا بأنها في العضلة الضامة، ثم قالوا في أسفل البطن، ثم قالوا إجهاد في عضلة الساق".

وتابع: "لقاء الاتحاد ضمك كان حمد الله النجم الأول، لم نشاهده يسقط إلا مرة واحدة بعد اصطدامه بمدافع ضمك، وأكمل المباراة بكامل عافيته".

#هات_إذنك

إصابة #حمدالله و بسببها سيغيب عن لقاء الهلال

مختلف عليها

قالوا بأنها في " العضلة الضامة

ثم قالوا في " أسفل البطن

ثم قالوا إجهاد في " عضلة الساق

لقاء الإتحاد ضمك كان حمد الله النجم الأول

لم نشاهده يسقط "إلا" مرة واحدة بعد إصتدامه بمدافع ضمك

و أكمل المباراة بكامل عافيته pic.twitter.com/r1ubBvBHPd — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 6, 2022

ومن المقرر أن يغيب عبد الرزاق حمد الله عن مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعد مباراة ضمك الأخيرة.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة.