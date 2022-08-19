"إصابات الهلال كثيرة وعلى الجماهير أن تنتبه"

ثمانية إصابات حتى الآن.

طالب الإعلامي السعودي سعود الصرامي جماهير الهلال بالانتباه لكثرة الإصابات التي يعاني منها فريقهم قبل بداية الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها مع قناة "24 الرياضية، وأكد خلالها أن الجهاز الطبي للفريق بحاجة إلى وقفة بعد كل تلك الإصابات.

وقال: "الإصابات الخاصة بنادي الهلال كثيرة للغاية، والغريب في الأمر أنني لا أرى الإعلام ولا الجماهير الهلالية تتحدث عن الطاقم الطبي".

وأضاف: "صحيح أن الهلال يحقق الإنجازات والبطولات في الفترة الماضية لكن هذا لا يمنع أن نتحدث عن الجهاز الطبي في الفريق".

وأردف: "أرى أن إصابات الهلال كثيرة للغاية، ربما من حسن حظهم أن المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري ستكون ضد الخليج".

وكان الهلال قد عانى من العديد من الإصابات في الفترة التي تسبق بداية الموسم بشكل رسمي كان آخرها إصابة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

جدير بالذكر أن إصابات الهلال تشمل أيضًا محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وسلمان الفرج وياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج.