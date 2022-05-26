"أشعر أن مورينيو سيعود إلى ريال مدريد ويجلب صلاح معه"

ميدو يرى أن صلاح سيتواجد مع مورينيو في ريال مدريد

يشعر أسطورة الكرة المصرية أحمد حسام "ميدو" أن مدرب فريق روما جوزيه مورينيو، سيعود إلى ريال مدريد ويتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول.

وكانت التقارير قد ربطت اللاعب المصري بالخروج من الريدز في الفترة الماضية، لكن صلاح نفسه قد أكد أنه سيتواجد الموسم المقبل مع فريقه بصورة طبيعية.

وأضاف ميدو في تغريدة عبر موقع تويتر أنه سيكون سعيدًا برؤية الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب تحت قيادة البرتغالي مع العملاق الإسباني.

ماذا قال ميدو؟

جاء في تغريدة ميدو: "لدي شعور بأن مورينيو سيعود إلى مدريد وسيوقع مع صلاح. أود أن أرى صلاح يلعب مع ريال مدريد تحت قيادة جوزيه".

I have a feeling that #Mourinho will go back to #madrid and will sign #salah I wold love to see Salah playing for Madrid under Jose — Mido (@midoahm) May 26, 2022

تعليق ميدو مفاجئ بالنظر إلى أن صلاح "الشاب" كافح لاقتحام فريق تشيلسي تحت قيادة مورينيو، وهناك علامات استفهام حول ما إذا كان اللاعب المصري سيتناسب مع الأسلوب التكتيكي للمدرب البرتغالي.

ماذا عن قرار صلاح؟

يوم الأربعاء، أكد صلاح التزامه مع الريدز، حيث قال: "لا أريد أن أكون أنانيًا، أنا أركز فقط على الفريق، حقًا لا أريد التحدث عن العقد، لدينا وقت طويل".

فيما أضاف: "هذا واضح، سأبقى في الموسم المقبل، دعونا نرى بعد ذلك".

جدير بالذكر أن المصري محمد صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة نادي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.