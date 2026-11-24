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أتم مهاجم باريس سان جيرمان فيران توريس صفقة عقارية كبيرة بشراء المقر الإداري لناديه السابق فالنسيا. وبحسب التقارير، دفع الدولي الإسباني نحو 7 ملايين يورو لشراء العقار، ليصبح مالك المقر الذي يستخدمه الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

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استثمار كبير في قلب فالنسيا

في تطور لافت للاعب الذي تخرج في أكاديمية فالنسيا، أتم توريس شراء المبنى الذي يضم حاليًا المكاتب الإدارية للنادي. ويقع العقار بجوار ملعب ميستايا مباشرة، ويتكون من طابق أرضي وخمسة طوابق إضافية. وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 5000 متر مربع، ما يجعله إضافة مهمة إلى محفظة أعمال اللاعب المتنامية في المدينة.

وكان Valencia Plaza أول من نشر خبر الصفقة، قبل أن تؤكده AS. وتبرز الصفقة استمرار ارتباط نجم باريس سان جيرمان بمسقط رأسه، رغم أن مسيرته الكروية قادته إلى مانشستر سيتي وبرشلونة و العاصمة الفرنسية الآن . ومن خلال إنفاق 7 ملايين يورو على هذا الموقع تحديدًا، يضع توريس نفسه في قلب خطط إعادة التطوير العمراني المستقبلية للمدينة، في خطوة تعكس اهتمامه بتحقيق نمو مالي طويل الأمد خارج كرة القدم.

ويُعد المبنى مركز العمليات اليومية للنادي، لكن استخدامه مقرًا للفريق أصبح مؤقتًا بعد تغير ملكيته. ورغم أن توريس بات المالك الجديد، فلن يخلي النادي المبنى فورًا. وهكذا أصبح أحد أبرز خريجي أكاديمية فالنسيا مالكًا للعقار الذي يستأجره النادي الذي منحه بدايته الاحترافية، ويتقاضى منه الإيجار.

خطط الانتقال إلى نو ميستايا

يرتبط بيع العقار مباشرة بمشروع ملعب فالنسيا القائم منذ سنوات. ومع تقدم العمل في نو ميستايا وفق الجدول الزمني المحدد، يستعد النادي للانتقال إلى مقره الجديد بدءًا من الموسم المقبل. وتشمل هذه الخطوة جمع جميع الوظائف الإدارية داخل مجمع الملعب الجديد، ما يعني أن مبنى المكاتب القديم لن يعود ضمن احتياجات النادي على المدى الطويل. لذلك طرحه للبيع من أجل جمع الأموال.

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وسيبقى فالنسيا في المبنى بصفته مستأجرًا إلى أن يكتمل الملعب الجديد تمامًا ويصبح جاهزًا للاستخدام. ويضمن ذلك استمرار عمليات النادي دون انقطاع خلال المراحل الأخيرة من بناء الملعب. ويوفر بيع العقار الآن سيولة فورية للنادي، بينما يمنح توريس عقارًا في موقع مميز بمنطقة يُتوقع أن تشهد تحولًا كبيرًا بعد هدم الملعب القديم في نهاية المطاف.

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توسيع استثماراته العقارية في فالنسيا

ليس هذا أول استثمار للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا في سوق العقارات بفالنسيا. فتوريس يملك بالفعل عقارًا مهمًا آخر بالقرب من ميستايا، يضم نحو 50 مكتبًا مستقلًا. ومن الواضح أنه يرى في المنطقة إمكانات كبيرة لارتفاع قيمتها مستقبلًا. وترتبط القيمة الاستراتيجية لهذه الاستثمارات بمصير موقع الملعب الحالي، المقرر إعادة تطويره بالكامل بعد انتقال الفريق إلى موقع آخر في المدينة.

وتشير الخطط الحالية إلى أن الأرض التي يشغلها ميستايا ستُخلى في نهاية المطاف لإقامة مشروع سكني يضم نحو 500 منزل جديد. ومن المتوقع أن يؤدي تحول الموقع من منشأة رياضية إلى مركز سكني وتجاري إلى ارتفاع كبير في قيمة العقارات. وبينما استحوذ توريس على أحدث عقاراته هناك، لا يزال فالنسيا يبحث عن مشترٍ لأرض الملعب الرئيسية، التي تُقدّر قيمتها بنحو 150 مليون يورو.

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دعم مالي لتعزيزات يناير

ستدخل حصيلة البيع البالغة 7 ملايين يورو مباشرة إلى حسابات فالنسيا، لتمنح النادي دفعة يحتاج إليها لتعزيز مرونته المالية. وعلى المدى القصير، يُتوقع أن تؤدي هذه الأموال دورًا محوريًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقد حددت إدارة النادي بالفعل عدة مراكز رئيسية تحتاج إلى تعزيز ليظل الفريق قادرًا على المنافسة في الدوري الإسباني، وتوفر حصيلة صفقة توريس الموارد اللازمة لملاحقة أهدافه في يناير.

أما توريس، فتُرسخ هذه الخطوة مكانته مستثمرًا يحسن اختيار استثماراته. ورغم أن تركيزه الأساسي لا يزال منصبًا على الفوز بالألقاب مع باريس سان جيرمان والمنتخب الإسباني، فإن أنشطته التجارية في فالنسيا تضمن استمرار حضوره شخصية بارزة في المدينة لعقود مقبلة.