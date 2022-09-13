اشتباكات وإشارة عنصرية .. جمهور فرانكفورت يثير الشغب في مارسيليا!

اشتباكات بين الجماهير والشرطة الفرنسية تتدخل

في تصرف عدواني سيئ، نشر مقطع فيديو يظهر فيه بعض الجماهير من عشاق فريق آينتراخت فرانكفورت وهم يقومون بعمل إشارة عنصرية لأنصار أولمبيك مارسيليا.

وجاء ذلك قبل مواجهة الفريق الألماني ضد النادي الفرنسي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب فيلدوروم في فرنسا.

حيث انتصر نادي آينتراخت على أصحاب الأرض بالهدف الذي سجله المهاجم جيسبير ليندستورم في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

ماذا حدث؟

نشر مقطع فيديو لبعض الجماهير من أنصار فريق آينتراخت فرانكفورت وهم يقومون بعمل إشارة عنصرية تجاه مشجعي مارسيليا.

وكانت هذه الإشارة هي تحية هتلر النازية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، ومن المتعارف عليه في لعبة كرة القدم أن مثل هذه التصرفات ممنوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقبل المباراة، كان قد حدث بعض المناوشات بين جماهير الفريقين، حيث أطلقت الألعاب النارية المتبادلة قبل أن تتدخل الشرطة لفض تلك الاشتباكات.

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وأفادت الشرطة المحلية أن 8 أشخاص قد اعتقلوا مساء الإثنين بعد اشتباك في وسط المدينة، وتم اعتقال 6 آخرين يوم الثلاثاء.

وفرضت السلطات في مرسيليا الحظر على مناطق معينة من المدينة، وبحسب المحافظة، تم نقل جماهير فرانكفورت في حافلات من وسط المدينة إلى الملعب "بدون حوادث".

جدير بالذكر أن فريق مارسيليا قد فشل في تحقيق الفوز الأول له في دوري الأبطال من خلال مواجهتين، فيما نجح آينتراخت في الحصول على انتصاره الأول اليوم ليصل للنقطة الثالثة له في المجوعة الرابعة.