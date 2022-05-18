إشبيلية يفتح الباب لبيع كوندي: نحتاج للتخلص من لاعبين!

كشف رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو، عن نيته لبيع بعض اللاعبين المهمين في فريقه الموسم المقبل وذلك بسبب الأمور المالية في الفريق.

وكان قد ارتبط بعض الأسماء في الفريق الأندلسي بالانتقال إلى أندية أخرى في الفترة الأخيرة، مثل كوندي الذي يجد اهتمامًا من فرق برشلونة وتشيلسي.

وحول ذلك، تحدث كاسترو، موضحًا أنه قد يُجبر على التضحية به في السوق المقبل، كما دافع عن مدرب فريقه الحالي جولين لوبيتيجي، الذي تعرض لبعض الانتقادات.

ماذا قال حول وضعية إشبيلية؟

قال كاسترو: "من أجل دعم سجل هذا الفريق، من الضروري بيع بعض الأسماء في يناير، فعلينا موازنة حساباتنا".

وواصل: "قمنا بإحضار أنتوني مارسيال وتاكاتيتو كورونا هذا الموسم، فعندما يكون هناك مغادرون، يأتي اللاعبون الذين سيعطوننا الأداء المستقبلي ويساعدوا في الوضع الاقتصادي".

وأضاف: "نحن نعلم كيف يمكننا القيام بموازنة الحسابات، أما عن اللاعبين، فنحن لدينا دائمًا فريق أفضل من الفريق السابق، لماذا لا يحدث ذلك الموسم المقبل؟".

وعن مدربه جولين لوبيتيجي اختتم: "لم نلعب بشكل جيد في الجزء الأخير من الموسم وهذا كلفنا بعض النقاط، لكن هو مدرب يستطيع ضمان وصول الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا".

ماذا عن وضعية كوندي؟

كان كوندي قريبًا للغاية من الانضمام لفريق تشيلسي في بداية الموسم الحالي، في صفقة كادت تكلف البلوز 50 مليون يورو، لكنها تعطلت.

وتشير التقارير في الوقت الحالي لوجود نية لدى النادي اللندني من جديد للتعاقد مع اللاعب، مع فتح باب المفاوضات من جانب إشبيلية.

فيما يفكر برشلونة أيضًا في الدخول في الصفقة، لكنه حذر بعض الشيء نظرًا لارتباطه بأكثر من لاعب في الآونة الأخيرة.

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