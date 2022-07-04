إشبيلية يصدم جماهير برشلونة: إدارتكم لم تتصل لضم كوندي!

هل صرف النادي الكتالوني النظر عن كوندي؟

أثار المدير الرياضي لنادي إشبيلية مونشي الجدل حول رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات الفرنسي جول كوندي نجم الفريق الأندلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن برشلونة لم يتصل بإشبيلية حتى الآن للاستفسار عن موقف اللاعب من الرحيل.

وقال مونشي: "تشافي لديه ذوق رائع برغبته في أن يكون خط دفاعه مكون من كوندي وأراوخو، هذا الثنائي ليس سيئًا".

وأضاف: "لكن لم يكن هناك أي اتصالات مع برشلونة، وأعلم أن تشيلسي أيضًا يبحث عن قلبي دفاع، هناك اهتمام بكوندي من إنجلترا ودول أخرى".

وأردف عندما تم سؤاله حول مستقبل اللاعب الفرنسي: "يجب أن أعمل كعراف حتى أتحدث عما سيحدث في المستقبل".

وأكمل: "هناك اهتمام به من كل مكان، كوندي أثبت نفسه مع فرنسا وسيلعب كأس العالم وكل ذلك طبيعي، هو الآن يتعافى من إصابته في لوس أنجلوس".

جدير بالذكر أن عقد كوندي في إشبيلية لا ينتهي سوى في صيف 2024 وتشير تقارير عديدة إلى أن إشبيلية لن يفرط فيه بأقل من 60 مليون يورو.