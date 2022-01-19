إشارة من مبابي للبقاء؟ نجوم باريس سان جيرمان يجمعون على التعاقد مع زيدان!

يبدو أن العلاقة بين زين الدين زيدان ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي تتخطى الشائعات، حيث قد يصبح مدرب ريال مدريد السابق المسؤول الجديد عن مقاعد البدلاء في "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان يحاول القيام بعملية إعادة هيكلة عميقة على المستوى الرياضي، حيث يستعدون لرحيل كيليان مبابي، وسط الحاجة إلى تكييف الفريق مع الواقع الاقتصادي الحالي لكرة القدم.

ويتضمن هذا التغيير وضع النظام في غرفة خلع الملابس، حيث يتم اختبار المواقف المعقدة على أساس يومي، وينتهي بها الأمر إلى الانعكاس على أرض الملعب.

ما هو الجديد بين زيدان وباريس؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن مستقبل زيدان يمر حاليًا عبر باريس سان جيرمان، واقتراح توليه تدريب الفريق قائم بالفعل.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن غرفة ملابس باريس سان جيرمان تستعد لظهور زيدان شبه المؤكد في موسم 2022-23.

ما هو تأثير وصول زيدان على مستقبل مبابي؟

قادة باريس سان جيرمان يعرفون أن زيدان يمكن أن يكون الشخصية الرمزية التي قد تساهم إلى حد ما في التأثير على قرار مبابي بالاستمرار في "حديقة الأمراء".

مبابي لم يقبل حتى الآن أي عرض من باريس سان جيرمان لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط ترقب من ريال مدريد للحصول على خدمات بالمجان في الصيف القادم.

ولم يؤثر وصول ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان على قرار مبابي بشأن مستقبله، ويرغب النادي الفرنسي المملوك من جهاز قطر للاستثمار في يخوض مبابي وميسي بطولة كأس العالم 2022 وهما منتميان للنادي.

وقد تكون فكرة التعاقد مع زيدان أكثر تأثيرًا على مبابي من التعاقد مع ميسي الذي يبدون وأنها لم تقنع النجم الفرنسي الدولي بالاستمرار حتى الآن.

اقرأ أيضًا ..



كيروش أخفاه وأين روح ليفربول .. ردود الفعل على أداء صلاح أمام السودان

حكيمي عن هدفه أمام الجابون: الأفضل في مسيرتي الكروية

تشافي: وضع ديمبيلي معقد.. وبوسكيتس الأفضل في العالم

