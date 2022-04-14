إشارة للرحيل؟ باريس يعلن عن عقده رعايته الجديد دون مبابي

يواصل باريس سان جيرمان تأمين عقود الرعايات التي تساعده على البقاء كعلامة تجارية كبير، وآخر محطات هذا التوجه إعلان الفريق عن اتفاقية مع راع جديد هو علامة "جوت" لرعاية أكمام قمصان النادي لثلاثة مواسم مقبلة، لتحل محل "كيو إن بي" في هذا المكان من القميص.

كما ستظهر شعارات العلامة الجديدة في الإعلانات التليفزيونية بملعب حديقة الأمراء الخاص بالنادي الباريسي.

اتفاقية مربحة

صحيفة "ليكيب" أشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة ستدر على باريس سان جيرمان أرباحًا بقيمة 50 مليون يورو على مدى 3 سنوات، على أن يبقى اتفاق الخطوط الجوية القطرية كاتفاق رعاية رئيسي، مدرًا 20 مليون يورو على الفريق الباريسي.

أرقام اقتصادية تمثل مدعاة لتنفس باريس سان جيرمان، الذي فقد الكثير من الأموال في السنوات الماضية تحت بند تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات.

إشارة للرحيل؟

لكن هذه الاتفاقية الجديدة حدث بها أمران مثيران للجدل أشارا إلى حالة التخبط التي تواجه باريس سان جيرمان خصوصًا بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

فنجم الفريق كيليان مبابي لم يظهر في الشعار الإعلاني لهذا الاتفاق، راديو "آر إم سي سبورت" أفاد بأن غياب مبابي يرجع إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبله، وأنه "لا يعرف ما إذا كان سيلعب الموسم القادم في باريس سان جيرمان أم لا!".

يأتي هذا وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بالحصول على توقيع مبابي، وهذا ما أطره عزوف اللاعب عن المشاركة في تلك الحملة الإعلانية، مع العلم بوجود بند في عقده يحدد من خلاله الحملات الإعلانية التي يظهر فيها اللاعب، ويكون كل هذا باختيار مبابي فقط.

الأمر الثاني يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن انسحاب ناصر الخليفي من المشهد، وتكهنات البعض بنقل ملكية النادي من صندوق قطر للاستثمار إلى جهة أخرى تشتري النادي، لأن انسحاب راعٍ قطري مثل "كيو إن بي" ليس أمرًا معتادًا في رعايات الدولة الخليجية للأندية، بالذات العقود الكبرى مثل باريس سان جيرمان.

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