إشارة لفوز ميسي؟ صلاح ورونالدو يغيبان عن حفل "الكرة الذهبية"

أفادت تقارير صحفية أن الثنائي، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، قررا عدم حضور حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والذي سيُقام مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

مجلة فرانس فوتبول كانت قد أعلنت عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وضمت 30 اسمًا بينهم نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد، وكذلك ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على الترتيب.

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الصحفي بيدرو سيبولفيدا كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر قرار رونالدو عدم التوجه إلى باريس اليوم لحضور الحفل، فيما أشار موقع يلا كورة المصري لنية محمد صلاح عدم الحضور كذلك.

ويأتي غياب اللاعبين عن حفل "البالون دور"، فيما يبدو، بعد علمهما بعدم فوزهما بالجائزة، ويُمثل إشارة قوية على تتويج ميسي بها، رغم الحديث عن وجود فرصة صغيرة للبولندي ليفاندوفسكي للفوز بها لأول مرة في مسيرته الكروية.

النجم الأرجنتيني كان آخر من تُوج بالجائزة عام 2019، حيث منعت الإجراءات الدولية المتبعة لمكافحة جائحة كورونا إقامة الحفل في 2020، وهو العام الذي كانت للبولندي ليفاندوفسكي فرصة كبيرة ليُتوج بالكرة الذهبية بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأسي السوبر الأوروبي والعالم للأندية.

ويمتلك ميسي الرقم القياسي في عدد المتوجين بالكرة الذهبية، برصيد 6 مرات، فيما يُطارده رونالدو بألقابه الخمسة، وقد سيطر اللاعبان على الجائزة وتبادلا الفوز بها منذ عام 2008، باستثناء عام 2018 حين استطاع الكرواتي لوكا مودريتش الظفر بها.

الحفل سيُقام عند العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، من مساء اليوم على مسرح شاتليه في باريس ، وسيشارك النجم الإفواري ديدييه دروجبا في تقديمه.