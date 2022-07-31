إشارة بذيئة .. إيمري يتفاعل بشكل غير أخلاقي مع جمهور آرسنال

المدرب الإسباني لم يستطع أن يتمالك أعصابه أمام سخرية الجماهير

شوهد أوناي إيمري، مدرب آرسنال السابق، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية لبعض الجماهير بعد أن طُلب منه تكرار عبارة "good ebening" التي جعلته يتعرض للسخرية خلال فترة وجوده في النادي.

وكان أيمري متواجد في إنجلترا للعب مباراة ودية مع فريق ساوثامبتون في جولة فياريال الاستعدادية، والتي انتصر فيها نادي الغواصات الصفراء بنتيجة 2-1.

حيث تم استهداف المدرب الإسباني حينما كان في يتولى مسؤولية آرسنال من قبل المشجعين بسبب نطقه المهتز، وواجه التهكم مرة أخرى عند عودته إلى إنجلترا هذا الأسبوع.

لماذا غضب إيمري وتصرف بتلك الطريقة؟

في السابق، كان يعاني إيمري من السخرية المتواصلة بسبب نطقه لبعض الكلمات الإنجليزية، ولعل أبرزها هو كلمة مساء الخير "good evening" والتي كان ينطقها "good ebening".

وفي مقطع الفيديو يمكننا مشاهدة المدرب الإسباني وهو يوقع على بعض القمصان للجماهير، وسماع أحد المتواجدين وهو يقول: "قل: good ebening".

وهو ما استفز إيمري للحظات وجعله يبتسم ثم قام بتوجيه حركة غير أخلاقية للمشجع الذي بادره بالسخرية.

كيف كان أداء فياريال تحت قيادة إيمري؟

اعتبرت فترة إيمري التي قضاها لمدة 18 شهرًا في آرسنال فاشلة لأنه لم يتواجد في المراكز الـ 4 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أو يحقق أي ألقاب أخرى، لكنه أعاد بناء سمعته منذ توليه زمام القيادة في فياريال.

وقاد المدرب الإسباني فريقه للفوز بالدوري الأوروبي موسم 20-21 بعد التغلب على مانشستر يونايتد في النهائي، قبل أن يقود فياريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويبدو أنه في حالة جيدة مرة أخرى قبل الموسم الجديد.